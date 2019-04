El Parlament rebutja una moció de la CUP per reduir el sou dels alts càrrecs i dels diputats

JxCat i ERC critica que siguin els cupaires qui presentin el text i la diputada Maria Sirvent els retreu que en aquesta qüestió «sí que es posin d'acord»

Actualitzada 04/04/2019 a les 18:06

El Parlament ha rebutjat una moció de la CUP per reduir un 14% les retribucions dels alts càrrecs –al més aviat possible- i dels diputats –a partir de l'1 de juliol. Només els diputats cupaires i els comuns han fet costat a el text, que també reclamava les modificacions legislatives pertinents perquè el nomenament dels administradors de les empreses públiques i l'augment dels càrrecs de confiança requereixin l'autorització prèvia del ple. Des de JxCat i ERC han criticat la presentació de la moció per part de la CUP. El diputat de JxCat Francesc de Dalmases els ha recordat que «hi ha cadires que porten a l'exili o a la presó». La diputada de la CUP Maria Sirvent ha afirmat que comprèn la «frustració» dels dos partits que conformen el Govern perquè saben que «han fracassat» i els ha recriminat que en aquesta qüestió «sí que es posin d'acord».Sirvent ha carregat contra l'executiu de Torra, «que demostra que li importa molt poc el que s'aprova en aquest Parlament més enllà del simbolisme». La CUP suggeria reduir els sous d'alts càrrecs i també dels diputats, i carreguen contra 477 càrrecs de confiança que «mantenen sous de 70.000 euros de mitjana». «Deleguen a amics i després se'n despreocupen», ha criticat, posant d'exemple la gestió del transport sanitari.ERC i JxCat han intercanviat durant les seves intervencions nombrosos retrets a la CUP per haver presentat el text. El diputat Francesc de Dalmases els ha reclamat que cal «unitat» i ha assegurat que la presentació del text evidencia «la república que volen» els cupaires. La diputada republicana Irene Fornós ha apuntat que les mesures són «populars» però «mancades de contingut» i han considerat que és una «moció partidista» quan queda poc per al 26-M.Sirvent els ha replicat que la CUP no fa política per a «ocupar cap cadira» i que la seva estratègia és estar al costat dels moviments sobiranistes «i no enviar els Mossos a reprimir». «Comprenem la seva frustració, heu fracassat i per això ens infantilitzeu, però allà on hem governat hem aixecat catifes on esteu implicats JxCat i ERC», els ha acusat. «No volen abaixar-se els sous, no volen que els fiscalitzem, continuen en despatxos i amb càrrecs de confiança; en això sí que s'han posat d'acord!», els ha etzibat. La diputada ha defensat que la CUP continuarà fent política transparent i defensant-la contra els «cacics sociovergents».Per part de Cs, la diputada Marina Bravo ha dit que les mesures «no aporten res nou» i que només busquen «criminalitzar qualsevol empresa, expropiar sense cap compensació, municipalitzar fins i tot el que no té sentit o surti car als ciutadans, mesures que són un autèntic error i retrocés».La diputada socialista Alicia Romero ha renyat la CUP per haver «prioritzat la construcció de la república» el 2017 i no haver estat «capaços» d'incorporar mesures com la reducció de taxes universitàries, la reducció de càrrecs o de reforma fiscal «quan tenien més força». D'altra banda, també ha titllat algunes de les mesures de populistes.El diputat de CatECP Lucas Ferro ha assegurat que és una «vergonya» que «el Govern que tanca la caixa s'atorgui a si mateix un xec en blanc per a repartir sous de 70.000 euros». «El problema no és només ètic, també és democràtic per com menyspreen les institucions», ha carregat». «Governin o marxin, estiguin a l'altura de Catalunya o dimiteixin; estiguin a l'atura del Parlament o convoquin eleccions», ha insistit.Per part del PP, Santi Rodríguez ha justificat la negativa a la moció del subgrup perquè «ja és el que diu la llei» i «no cal que ho digui el Parlament».