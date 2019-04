Junqueras, Sànchez, Rull, Turull i Romeva demanen l'alliberament per fer campanya

Jordi Pina ja ha registrat l'escrit i ofereix mesures alternatives per assegurar que no fugiran com aportar tot el seu patrimoni o evitar que surtin de Madrid

Actualitzada 03/04/2019 a les 20:57

Els advocats d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva han anunciat que demanaran l'alliberament de tots ells per fer campanya el 28-A i també per garantir el seu dret a defensa. En el cas de Jordi Pina, ja ha registrat l'escrit on argumenta que el judici s'allargarà i que els seus representants no poden preparar bé les sessions des de la presó. També diu que no fugiran i que es presentaran davant del tribunal i recorda que el 4 de desembre de 2017 un dels motius que va esgrimir el jutge instructor Pablo Llarena per deixar en llibertat Rull i Turull va ser, precisament, que es presentaven a les eleccions del 21-D. Per demostrar que no fugiran, proposa mesures menys gravoses com aportar tot el seu patrimoni i també es comprometen a no sortir de Madrid. ERC presentarà els escrits properament, tal com ha anunciat el portaveu jurídic, Joan Ignasi Elena. La resta de defenses es podrien adherir a les mateixes peticions.