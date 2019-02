Mundó: «Tenim ganes que comenci el judici per explicar-nos i deixar de banda coses que no són certes»

Borràs creu que Forcadell i Bassa ho han passat pitjor que la resta de presos perquè «han estat soles»

Actualitzada 03/02/2019 a les 13:11

Els exconsellers Carles Mundó i Meritxell Borràs volen que comenci el judici del procés per poder-se explicar i defensar. «Tenim ganes que comenci perquè tenim ganes d'explicar-nos i deixar de banda coses que s'han donat per fetes i que no són certes», ha explicat en una entrevista al 'Preguntes freqüents' Mundó. «Només hem d'anar allà i dir la veritat», ha assegurat l'exconseller de Justícia recordant unes paraules en aquest sentit de Carme Forcadell. Per la seva banda, Borràs ha dit que veu els polítics empresonats «forts» per afrontar el judici però «cansats d'estar a la presó». En aquest sentit ha assegurat que Forcadell i Bassa ho han passat pitjor perquè «han estat soles», cosa que, a parer seu, «ha posat un element de dificultat superior».L'exconsellera ha recordat que tant Bassa com Forcadell «tenen la mare en una edat molt avançada» i ha recordat que durant el temps en què han estat empresonades «han renunciat al que segur que hagués estat de gran ajuda per elles: poder compartir el dia a dia i tenir la mare a prop».Tant Carles Mundó com Meritxell Borràs van passar 33 dies en presó preventiva i afronten acusacions per malversació i desobediència amb penes de 7 anys de presó. Tots dos asseguren que tenen «ganes que comenci el judici» perquè també tenen «moltes ganes de què acabi».