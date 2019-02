Capella: «Pensant jurídicament, no puc assumir que la sentència estigui dictada»

Sobre la investidura de Puigdemont, la consellera assegura que «hem de fer les coses que es puguin fer»

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha assegurat aquest diumenge que «pensant jurídicament» no pot assumir que la sentència del judici de l'1-O al Tribunal Suprem «estigui dictada». «No renuncio a guanyar aquest procediment judicial i el judici és posar l'estat espanyol davant del mirall, i no s'agradarà», ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio, tot esperant que finalment el Suprem dicti una sentència «absolutòria». Sobre el trasllat dels presos d'aquest divendres, Capella ha dit que si Catalunya fos una república «no es farien així». Capella ha emplaçat a «fer les coses que es puguin fer» preguntada sobre la possibilitat d'investir Carles Puigdemont com a president, i ha demanat no posar-se en situacions que «desgastin innecessàriament el Parlament».Per Capella, el procés judicial «se sustenta en una gran construcció basada en fets que no s'han produït i que no tenen res a veure amb els principis que fins ara teníem assumits que ha de ser aplicar el dret penal». De fet, creu que s'està «desbordant el codi penal». Per això, ha dit esperar que «el Suprem tornarà tenir seny i tornarà a aplicar principis de dret penal d'un estat democràtic».Capella ha posat en qüestió les condicions del trasllat d'aquest divendres: «No m'agraden que aquestes condicions del trasllat es produeixin, tot i que sigui un autocar nou de trinca». Capella creu que cal «prioritzar la dignitat de les persones». «Si nosaltres fóssim una república i haguéssim de gestionar directament aquestes coses, aquests trasllats no es farien així», ha reblat.De tota manera, la consellera sí ha remarcat diferències respecte del primer trasllat, des de l'Audiència Nacional a presons madrilenyes el dia que es va dictar presó provisional. Per exemple, ha destacat que no portessin manilles i que «no hagin hagut de patir cap tipus de vexació o improperi cap a ells per part dels membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat».Sobre els mesos d'estada dels presos independentistes a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses, Capella ha remarcat que s'ha aplicat el reglament i que «estar en una presó no és cap privilegi». També ha afegit que no s'ha plantejat obrir les presons perquè no és una «ximple» i «una ha de ser coherent amb el que fa i les responsabilitats que té». «Hem de fer allò que podem fer i no el que no podem fer, si fóssim una república no tindríem presos polítics i no m'hagués calgut custodiar els companys de partit i de lluites compartides», ha asseverat.Sobre la possibilitat d'investir president Carles Puigdemont, Capella ha demanat «fer les coses que es puguin fer». «Hem de fer el que calgui per avançar i no posar-nos contínuament en situacions que desgastin innecessàriament el Parlament, hem de preservar la majoria parlamentària», ha afegit. La consellera ha recordat que Puigdemont «està a Waterloo i no aquí». «Cada vegada que ho hem intentat hem tingut dificultats per poder-ho fer efectiu i ara mateix no tindríem la majoria parlamentària per fer-ho», ha reblat. Capella ha apostat per «fer allò que ens permet avançar, però no cal que anem posant sobre la taula coses que ens distreguin dels objectius».Preguntada sobre si la sentència serà el punt final del Govern de la Generalitat, Capella ha respost que l'executiu català «ha de fer el que li toca fer, que és governar» i que «sense institucions, el país no hi és». «Crec que tots som conscients que no estem vivint una situació de normalitat, veurem quina fortalesa tenim al Parlament, el que fa que un govern acabi o no és la seva fortalesa parlamentària», ha dit.La consellera de Justícia ha visitat aquest dissabte els presos independentistes a les presons de Soto del Real i Alcalá-Meco. «Són persones digníssimes, estan forts i convençuts del que fan i del que han de fer, és el convenciment de qui no té res a amagar», ha dit, «saben que el que van fer no té res a veure amb el codi penal, sinó amb l'expressió democràtica del que la ciutadania de Catalunya volia i desitjava».Els presos ja poden rebre visites de familiars aquest cap de setmana i, segons ha explicat Capella, aquest diumenge en rebran gairebé tots els presos, menys Forcadell per decisió pròpia.Sobre el fet que els presos a Soto del Real no poguessin entrar l'ordinador perquè primer han de passar una inspecció, Capella espera que com a molt tard estigui solucionat aquest dilluns a la tarda.