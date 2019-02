Aragonès reclama al govern espanyol un «compromís clar» per acabar amb la «impunitat contra l'independentisme»

El vicepresident del Govern demana una majoria republicana «àmplia» a les municipals com a «resposta» a la sentència de l'1-O «ja escrita»

Actualitzada 03/02/2019 a les 14:02

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha reclamat aquest diumenge un «compromís clar» del govern espanyol d'acabar amb la «impunitat de l'Estat contra l'independentisme que s'ha convertit en norma». En un acte d'ERC a Sant Vicenç dels Horts, Aragonès ha demanat «revertir» situacions com les que s'han vist amb el vídeo difós per un agent de la Guàrdia Civil durant el trasllat dels polítics presos a Madrid. També ha dit que la «impunitat» es manifesta amb la presó preventiva decretada pels presos que, al seu entendre, s'ha convertit en un «compliment anticipat de la pena». Després de constatar que la sentència de l'1-O «ja està escrita» ha indicat que la «millor resposta» és la construcció d'una majoria «republicana, àmplia, democràtica, cívica, transversal i fraternal» de cara a les eleccions municipals.En aquest sentit el també adjunt a la presidència d'ERC ha recordat que el municipalisme és un dels «fonaments» de la formació i que és la «trinxera» de les grans lluites: «la independència i la fraternitat». Després de fer una crida perquè les ciutats siguin «habitables» i al servei dels ciutadans «i no del capital», Aragonès ha recordat que la «força republicana» és aquella que es va «manifestar l'1-O i el 3-O».De nou ha reiterat que els polítics presos «personifiquen una acusació» perquè en realitat es «jutja tot un programa electoral». Així, ha dit que els companys presos van assumir el mandat que més de dos milions d'electors van secundar i que, per això, «estan acusats». «No hi ha hagut delicte. Expressem el nostre suport i compromís amb els companys que s'asseuran al banc dels acusats al Suprem», ha conclòs.Per això, ha reclamat que el proper 26 de maig hi hagi «molts ajuntaments» que se sumin al projecte de construcció republicana. Ha recordat que els consistoris tenen al seu costat un Govern que els dona suport i ha indicat que el projecte de pressupostos catalans de 2019 conté «desenes i centenars de MEUR d'inversions en ajuntaments».