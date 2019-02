Torra diu que faran «d'altaveu dels presos i exiliats» a nivell internacional durant el judici de l'1-O

El president de la Generalitat té intenció d'assistir a la jornada del 12 de febrer

Actualitzada 02/02/2019 a les 18:32

El president de la Generalitat, Quim Torra, diu que tenen intenció d'exercir d'«altaveu» de «presos i exiliats» durant el judici de l'1-O i denunciar «la injustícia que es viu a Catalunya» a nivell internacional. Torra ha avançat que «multiplicaran» les visites a nivell internacional per fer arribar «aquest clam de justícia que expressa el poble de Catalunya» per tot el món. El president també ha anunciat que té intenció d'assistir a la primera de les jornades del judici a Madrid, el dia 12 de febrer.Torra ha remarcat la necessitat que al comunitat internacional conegui que «no es tracta d'un judici contra els presos polítics sinó contra el poble català, la democràcia i el dret a l'autodeterminació». Així, l'endemà del trasllat dels presos a Madrid i amb la data del judici ja fixada, el president ha volgut informar de què, d'una banda, estarà present en la primera jornada del dia 12 i, per una altra, «reclamarem l'absolució».El president de la Generalitat ha posat l'èmfasi en el fet que, malgrat el que pugui succeir durant el judici i en referència amb com pot ser la relació amb Espanya, Catalunya no abandonarà «la bandera del diàleg, dels drets civils i del dret a l'autodeterminació». Això sí, ha volgut exigir al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, «coratge i valentia» i que «afronti els canvis democràtics que Espanya necessita», apuntant al «repte democràtic del dret a l'autodeterminació que té Catalunya». I ha afegit que «aquesta és l'única fórmula possible, democràcia és el que demanem».Torra ha fet aquestes declaracions durant la seva visita a la Fira de la Candelera de Molins de Rei. A la sortida de l'Ajuntament i abans de visitar el certamen, el president ha estat increpat per una dotzena de persones que, amb una pancarta i crits, exigien la dimissió del màxim mandatari dels Mossos, el conseller Miquel Buch. El president s'ha volgut acostar fins als manifestants per raonar amb ells i les queixes no han anat més enllà.Torra ha estat acompanyat durant tot moment per l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, que a partir de dilluns deixarà el càrrec per passar precisament a ser el nou director de l'Oficina del President. «Intento treballar sempre amb les millors persones», ha dit Torra, tot demanant a Molins de Rei que el «perdonin» per deixar-los sense batlle. El fins ara tinent d'alcalde, Ramon Sánchez, n'assumirà les funcions.