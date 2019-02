Iceta crida al diàleg com a «única solució» i nega que la sentència estigui escrita

El primer secretari del PSC considera que el judici als líders independentistes és «l'evidència del fracàs de la política»

Actualitzada 02/02/2019 a les 18:03

El «neguit col·lectiu» que representa el judici

Suport als pressupostos

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte que els «problemes com a país i societat» només poden tenir «solució i sortida a través d'un diàleg». Iceta ha inaugurat, juntament amb el candidat a l'alcaldia de Barcelona pel PSC, Jaume Collboni, la jornada 'Ciutat i universitats' a la Universitat de Barcelona, on s'ha referit al judici de l'1-O com «l'evidència del fracàs de la política». Iceta ha atribuït la situació actual a governs que «van ser incapaços de governar i acordar», així com la decisió «equivocada de saltar la legalitat de mala manera». Del judici que s'inicia el 12 de febrer, el líder socialista ha afirmat que «és l'hora» que es produeixi «amb plenes garanties d'independència judicial». «No ens trobem davant d'una sentència ja escrita», ha apuntat.El primer secretari del PSC ha inaugurat aquest dissabte la jornada «Ciutat i universitats» a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB), juntament amb el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, i la secretària de Política Universitària del PSC, Pilar Díaz. Iceta ha lamentat que Catalunya no hagi jugat bé «des de fa anys» les cartes «guanyadores» que té entre mans, en referència a factors de desenvolupament i creixement afectats per la «derivada del procés independentista».Com a única solució a la situació política de Catalunya, el primer secretari del PSC hi veu un diàleg que rebutgi «la imposició». També un diàleg que «en les raons de l'altre, també hi ha elements necessaris per superar l'actual crisi», ha argumentat. En aquest sentit, ha celebrat que el proper dimarts se celebri la reunió de la Taula de Diàleg, un dels elements que els permetrà «engranar aquest diàleg entre partits» i «tornar a jugar bé les cartes» de Catalunya.Respecte el judici que s'inicia el 12 de febrer als presos independentistes, un «neguit col·lectiu», ha definit Iceta, «espera» que es produeixi «com correspon en un estat democràtic i de dret i amb plenes garanties d'independència judicial i d'imparcialitat».Iceta ha negat que la sentència del judici als presos independentistes estigui ja escrita, un fet que representaria «la fallida d'un sistema democràtic». «Això no es produirà», ha sentenciat. «Hem de fer una certa reflexió com a polítics que, tenint instruments que ens haurien hagut d'estalviar un procés judicial, no fóssim capaços», ha lamentat el líder socialista.Iceta ha analitzat el fet de pronunciar-se sobre «decisions que no ens corresponen», apuntant que Espanya ha passat d'una època en què «tothom era àrbitre de futbol», a una etapa en la qual «tothom se sentia magistrat del Suprem».Per la seva banda, Jaume Collboni ha demanat a la Generalitat i els partits independentistes que «facin un esforç d'aproximació a la realitat i a la oportunitat d'un nou context» a l'estat espanyol aprovant els pressupostos. «En els pressupostos proposats pel govern socialista de Pedro Sánchez hi ha previst un augment en beques de 80 milions d'euros que poden beneficiar a 120.000 estudiants catalans», ha detallat l'alcaldable.