Forn: «Podria ser més còmode apartar-me de l'activitat política, però donar el pas em fa sentir més lliure»

L'exconseller es mostra «preparat» i amb les conviccions «fermes» per afrontar el judici

02/02/2019 a les 13:49

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha assegurat que presentar-se com a candidat a l'alcaldia de Barcelona el fa sentir «més lliure». En una entrevista a 'El Nacional', Forn ha explicat que el temps a la presó l'ha fet «evolucionar» i creu que, si renuncia a la seva activitat política, dona la raó «a qui em vol silenciar». «Podria ser més còmode apartar-me de l'activitat política, però donar aquest pas em fa sentir més lliure», ha assegurat. L'exconseller ha emplaçat a «concretar i practicar» la unitat que «la gent demana» i considera un «error» renunciar a una llista unitària independentista a Barcelona. Forn s'ha mostrat «animat i preparat» a les portes del judici al Tribunal Suprem, i amb les conviccions «fermes».Forn ha dit respectar la decisió del candidat d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, de rebutjar una llista unitària de l'independentisme, però ha remarcat que aquesta «garantiria amb tota probabilitat ser els més votats i governar a Barcelona». «Renunciar a això em sembla un error», ha reblat.El candidat per JxCat-PDeCAT a la capital catalana ha dit no témer un possible pacte entre ERC i els comuns després de l'acord entre les dues formacions per l'unió del tramvia per la Diagonal, i ha afegit que, amb els republicans, prefereix fixar-se en allò que els uneix: «Som capaços de governar a la Generalitat i no serem capaços de governar junts a Barcelona?», s'ha preguntat.L'exconseller ha explicat que es presenta per aportar la seva «experiència» i «coneixement de la ciutat», i sobre la confecció de la llista, dona per feta la incorporació de Neus Munté i espera poder tancar les d'Elsa Artadi i Ferran Mascarell, «persones que sumen, amb experiència en la gestió pública i que donarien un valor a la candidatura».L'exconseller d'Interior s'ha mostrat «animat i preparat» a les portes del judici al Suprem, que començarà el 12 de febrer. «Hi anem serens i determinats a no claudicar i a denunciar la injustícia que patim», ha afegit. Forn ha assegurat que té «ganes» d'anar a judici, perquè això obre «una nova etapa que serà bastant definitiva per al nostre futur». L'exconseller creu que els dies que declari estarà «més nerviós», però que en aquest moment està «serè» i «tranquil».Forn ha afegit que afronta el judici «com una oportunitat», «convençut» de la seva innocència i de la «legitimitat» de les seves accions. «Les meves conviccions estan fermes i encara el judici amb plena consciència i tranquil·litat», ha reblat. Forn ha defensat que «hi ha molts punts comuns» entre les defenses, però veu «lògic» que cadascú «posi l'accent en les seves especificitats». «No hi ha cap advocat que renunciï a una defensa tècnica», ha dit, perquè «hi ha arguments jurídics per desmuntar aquest relat». Al mateix temps, ha afegit que «tampoc ningú renunciarà a una defensa política».Sobre la sentència, Forn ha dit que només esperen «l'absolució» i que, si no és així, «hi haurà una resposta per part del govern i de la societat civil».