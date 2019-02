Bosch diu a la BBC que el judici de l'1-O «no ajuda a seguir el camí del diàleg» i avisa que «serà llarg»

El conseller d'Exteriors creu que no hi ha «base» per al procés perquè «no hi va haver violència» per part del Govern

Actualitzada 02/02/2019 a les 10:47

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, assegura que el judici de l'1-O «no ajuda a seguir el camí del diàleg». En una entrevista al programa de ràdio 'Newshour' de la BBC des de Londres, Bosch ha afirmat aquest divendres que el judici no s'hauria de celebrar perquè no hi ha «base» per a les acusacions. Segons ha defensat, el dia del referèndum no hi va haver violència «per part del Govern o els ciutadans». Amb tot, no ha descartat que pugui acabar en sentències «dures» i ha advertit que el procés judicial «serà llarg». El conseller també ha afirmat que és un judici «polític» i s'ha queixat de «l'actitud» dels jutges espanyols, que és «diferent» en comparació a la d'altres justícies europees.A preguntes del periodista James Menendez, Bosch ha negat que hi hagi una «supremacia» en l'independentisme català. «No es pot parlar de supremacia quan tenim gent a la presó», ha reblat, insistint també en la «repressió». «No som millors que cap altra nació però tampoc som menys, tenim dret a decidir si volem seguir sent part d'Espanya o no», ha reivindicat.En aquest sentit, ha apel·lat la comunitat europea i internacional per «poder exercir» el dret a l'autodeterminació. «No ens penedim d'haver votat, el que es va acordar a Escòcia és el que hauria de passar a Catalunya», ha remarcat Bosch, sobre l'1-O i la possibilitat d'un referèndum pactat amb l'Estat.Per últim, preguntat per Menendez per si creu que veurà la independència, Bosch ha respost: «Espero que sí, no em rendeixo amb les meves idees i el Govern tampoc».A més, ha indicat que l'independentisme «ha crescut en els últims anys» i veu «inevitable» que es produeixi si Espanya segueix «cometent errors».A banda, en una segona entrevista emesa aquesta nit al programa de ràdio 4 de la BBC 'World tonight', Bosch ha dit també que si el judici confirma sentències de culpabilitat no «ajudarà» a trobar una solució «pacífica» i «democràtica» sinó que s'agreujarà la «crisi». «Això serà problemàtic per Catalunya, per Espanya i també per a Europa», ha advertit. «Com a ciutadans europeus hauríem de tenir tota l'atenció de les autoritats europees», ha defensat.Per altra banda, Bosch ha reconegut que «tothom pot haver comès errors» però ha defensat que «l'essencial» és que pensen que «es va fer el correcte». «Vam permetre a la gent i empoderar-la per votar i decidir sobre el seu futur», ha conclòs matisant que un cop els polítics compleixen amb les seves promeses «això no és cap error».