Torra avisa que el judici, «canviarà per sempre Catalunya i la seva relació amb Espanya»

El president del Govern demana a l'executiu espanyol «valentia, diàleg, negociació i exercici del dret a l'autodeterminació»

Actualitzada 01/02/2019 a les 14:15

El president del Govern, Quim Torra, ha reclamat l'atenció de la comunitat internacional sobre el judici de l'1-O. En una declaració institucional que ha llegit des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat aquest divendres al migdia, després de la reunió extraordinària del Consell Executiu, Torra ha avisat que el judici que començarà el 12 de febrer «canviarà per sempre Catalunya i la seva relació amb Espanya». Així mateix, el president ha demanat a l'executiu espanyol de Pedro Sánchez «valentia, coratge i voluntat» d'emprendre canvis «democràtics», a més d'emprar les vies del «diàleg, negociació i l'exercici del dret a l'autodeterminació» de Catalunya.«Som a les hores prèvies d'un judici que canviarà per sempre el nostre país i la seva relació amb el Regne d’Espanya», diu l'inici de la declaració, que remarca que es jutjaran persones «honorables» per haver donat la veu al poble de manera «escrupolosament democràtica i pacífica». Torra ha demanat a la comunitat internacional -ciutadania, governs, entitats de drets civils i humans, mitjans de comunicació i personalitats compromeses amb la justícia i la llibertat, ha enumerat- que se sumin al «clam» en defensa dels principis i valors que han de fer del món un lloc «més just, més segur i més lliure».El president, que ha llegit el text acompanyat de tot l'executiu, ha subratllat que el Govern té el compromís de «no defallir» i de «no retrocedir» davant d'aquesta «onada repressiva» i de la «preocupant involució democràtica» de l'Estat. En aquest sentit, Torra ha demanat que Espanya s'homologui a les democràcies «plenes i avançades» del món, mitjançant l'exercici de la negociació i el diàleg amb Catalunya.El cap de l'executiu ha asseverat que el «clam de justícia i llibertat» dels presos ha d’arribar a tots els racons possibles, per estendre la «reivindicació democràtica» dels catalans a tothom qui la vulgui escoltar.Torra ha encapçalat un Consell Extraordinari al Palau de la Generalitat a les 13:00 hores d'aquest divendres, que ha durat poc més de mitja hora. S'hi ha aprovat la declaració institucional que ha llegit el president des de la Galeria Gòtica. Hores abans, el president s'ha desplaçat al Centre Penitenciari Brians 2, per mostrar el suport de l'executiu a les «preses i als presos polítics», que avui han estat traslladats a Madrid, a l'espera de l'inici del judici de l'1-O, que començarà el dimarts 12 de febrer.