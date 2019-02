Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Forn, Sànchez i Cuixart arriben a Soto del Real

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han arribat a les 17.15h de la tarda a la presó de Soto del Real en un autocar de la Guàrdia Civil procedent del centre de Brians 2. El vehicle, escoltat per mitja dotzena de dotacions d’aquest mateix cos, ha parat prèviament al centre penitenciari d’Alcalá-Meco, on han ingressat Dolors Bassa i Carme Forcadell. Tots ells han entrat al mòdul d’ingressos de la presó, on segons fonts d’Institucions Penitenciàries ara seran identificats, els prendran les empremtes digitals i els registraran els béns personals. Després compartiran el mòdul de respecte de la presó per facilitar l’operatiu durant els dies del judici, segons fonts d’Institucions Penitenciàries.



A les portes de Soto del Real els esperava un núvol de periodistes, una persona amb una estelada que ha fet crits demanant la llibertat per als presos i un petit grup amb banderes espanyoles.El trasllat és previ a l’inici del judici oral contra tots ells per l’organització de referèndum de l’1-O, que segons ha donat a conèixer aquest mateix divendres el Tribunal Suprem obrirà les seves sessions el pròxim dimarts 12 de febrer.Jordi Cuixart i Jordi Sànchez tornen a Soto del Real, on van estar empresonats durant vuit mesos primer per ordre de la jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela i posteriorment del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.Al mòdul d’ingressos seran reconeguts per un equip mèdic i rebran un lot de productes higiènics, roba de llit i coberts. Després tots ells passaran al mòdul de respecte del centre, el mateix que ja van ocupar Sànchez i Cuixart.Fonts d’Institucions Penitenciàries apunten que se’ls mantindrà junts «per facilitar el trasllat a les diligències durant els dies de judici». Dolors Bassa i Carme Forcadell també compartiran el mòdul de respecte d’Alcalá Meco.Als seus centres de Madrid, els presos es regiran pel mateix règim de comunicacions que els reclusos ordinaris. Això és capacitat d’utilitzar el locutori dos cops a la setmana amb una durada de 20 minuts que es poden acumular en una sola de 40 minuts i un màxim de quatre persones.També un vis a vis un cop al mes amb la parella amb una durada d’una a tres hores, i trobades de convivència amb les seves parelles i amb els fills menors de 10 anys una vegada cada tres mesos i durant entre 3 i 6 hores i amb un màxim de sis familiars. També podran trucar a 10 números autoritzats amb qui podran conversar cinc minuts a la setmana.Pel que fa a les comunicacions amb els advocats, podran reunir-s’hi sense límit de temps ni restriccions horàries als locutoris especials on els funcionaris només tenen control visual. Abans de marxar a les presons catalanes, Llarena va autoritzar que es reunissin a una sala sense barreres físiques entre els lletrats i els processats.Segons aquestes mateixes fonts, les comunicacions institucionals tindran lloc a petició dels interns i sempre que no entorpeixin les comunicacions de la resta dels interns.El vehicle de la Guàrdia Civil ha arribat a Soto del Real vuit hores després de sortir de Brians 2, d’on ha iniciat el viatge a dos quarts de deu del matí escortat per una vintena de vehicles, per agents dels Mossos d’Esquadra i una ambulància.Prèviament els presos han mantingut una trobada a Brians 2 amb el president de la Generalitat, Quim Torra i bona part del seu govern. A les portes de Brians 2 també s’ha fet una concentració de suport amb membres del Parlament.També hi ha hagut una manifestació de suport als presos a l’exterior del centre penitenciari de Mas Enrich, on s’han produït moments de tensió amb els Mossos durant el trasllat de Carme Forcadell. L’episodi ha produït un ferit.