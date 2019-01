Uber i Cabify marxen de Catalunya

Les dues companyies deixaran d'operar al territori pel decret del Govern que regula els VTC

Cabify ha anunciat aquest dijous que té la intenció d'abandonar Barcelona a partir de demà un cop entri en vigor el decret que el Govern va aprovar aquesta setmana per regular els VTC. D'aquesta manera, se suma a Uber, que aquest matí ha comunicat que suspèn la seva activitat a Catalunya per la impossibilitat d'assumir els 15 minuts de precontractació el servei. En un comunicat, Cabify s'ha expressat en els mateixos termes i ha assegurat que el 98,5% dels viatges gestionats a través de l'aplicació estan per sota del quart d'hora d'espera. Així mateix, la companyia lamenta el «greu perjudici que es genera al ciutadà des del punt de vista de la competència i qualitat del servei» amb un decret que, afegeix, conté «mesures artificials i altament restrictives».Per la seva banda, Uber ha exposat en el seu comunicat que desitja que «existeixi una regulació» en què «es tingui en compte els milers de conductors i usuaris dels VTC, que avui veuen desaparèixer el seu mitjà de vida i la seva llibertat a escollir com es mouen per la ciutat». Uber veu «totalment incompatible» el requisit de precontractar el trajecte amb 15 minuts d'antel·lació amb la «immediatesa dels seus serveis sota demanda». En aquest sentit, subratlla que aquesta estricció «no existeix a cap lloc d'Europa».