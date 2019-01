Presentada una demanda per l'explosió d'una cigarreta electrònica a Barcelona

L'hospital Vall d'Hebron va haver d'empeltar un tros de pell a la cama de l'afectat, que reclama més de 17.300 euros per les seqüeles físiques i psicològiques

Actualitzada 30/01/2019 a les 19:24

Un veí de Barcelona ha interposat una demanda contra l'establiment que li va vendre una bateria de cigarreta electrònica i que li va explotar a la butxaca el juny del 2017, provocant-li importants cremades a la cama. Va haver de ser ingressat a la Unitat de Cremats de la Vall d'Hebron i intervingut amb un empelt de pell de l'altra cama. L'afectat reclama més de 17.343 euros per les seqüeles físiques i psicològiques patides, i ha tornat a fumar tabac ordinari.Segons la demanda i els documents als quals ha tingut accés l'ACN, Raúl G.B., veí de 38 anys del barri de Vilapicina, va adquirir el desembre del 2016 i el març del 2017 unes bateries de cigarret electrònic a un establiment de l'avinguda Meridiana que ven aquests dispositius. No va tenir mai cap problema fins que cap a les 7 de la tarda del 20 de juny del 2017 anava a entrar un estanc prop del passeig Fabra i Puig i la bateria, fabricada a la Xina, que portava a la butxaca davantera de la cama dreta del pantaló es va incendiar i explotar. Li va cremar el pantaló i la camisa. L'estanquer i el seu fill el van atendre i va avisar el SEM, mentre alguns vianants van fugir corrent pensant que es tractava d'un atemptat terrorista.Va ser traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron, on se li va fer un tractament dèrmic i se li va donar l'alta el 23 de juny. Tres dies després, el 26, l'home va retornar a l'hospital explicant que li feia molt mal la cama i que les ferides havien empitjorat el seu aspecte, i va quedar ingressat a l'espera de ser intervingut quirúrgicament, operació, el 4 de juliol, que va consistir en l'extirpació d'un tros de pell de la cuixa esquerra per empeltar-la a la part cremada de la part interior alta de la cuixa dreta. La mà dreta també li va quedar afectada, sobretot el moviment en un dels dits per l'afectació a un tendó. Tenia cremades de segon i tercer grau al 4% de la superfície corporal. Va ser donat d'alta l'11 de juliol.Les setmanes i mesos següents va acudir diverses vegades a l'hospital i el CAP pel dolor de les ferides, i va començar una teràpia psicològica per trastorn ansiós-depressiu i estrès posttraumàtic. De fet, l'home treballava des del desembre del 2016 com a camioner en una empresa de Viladecavalls (Vallès Occidental) i transporta mercaderies perilloses. El 9 d'agost va demanar l'alta voluntària per poder tornar a treballar, tot i les molèsties i el temor a transportar productes inflamables, per por a ser acomiadat. Durant mesos va reviure l'explosió, va tenir problemes per dormir i va patir certes obsessions com assegurar-se que els aparells elèctrics, el 'router' i els llums estaven ben apagats.Va rebre l'alta mèdica definitiva el maig del 2018 i la psicològica, el febrer del mateix any. En la demanda s'incorpora un informe pericial d'un metge forense i un altre de la psicòloga que el va tractar.La demanda explica que a la premsa es poden trobar molts exemples de casos similars, i que la bateria comprada per l'afectat no tenia cap indicació ni recomanació de precaucions. De fet, en comprar-la, la bateria només va dins d'una capsa de cartró, sense funda o protector per evitar cremades. De fet, no porta ni instruccions, i les lletres de la capsa no estan traduïdes al castellà. A més, la pròpia web de l'empresa demandada adverteix de la perillositat de les bateries.El demandant va intentar arribar a un acord extrajudicial amb l'empresa subministradora, però l'asseguradora de la companyia ho va descartar.