Falsos advocats intenten estafar tres avis al Bages i cobrar per alliberar un suposat familiar detingut

Els Mossos d'Esquadra fan una crida a la precaució i demanen que primer es comprovi l'estat del familiar i que d'entrada no es pagui

Actualitzada 30/01/2019 a les 19:21

Els Mossos d'Esquadra han tingut coneixement aquesta setmana de dos intents i el cas d'una estafa al Bages per part de falsos advocats. L'engany consistia en fer trucades a persones d'edat avançada, on s'alertava d'una detenció fictícia a un familiar directe que suposadament estava a la comissaria per haver comès un delicte greu. La policia ha explicat que els estafadors aprofitaven l'estat de xoc de la persona i els deien que si pagaven una quantitat de diners quedarien en llibertat.Els mossos fan una crida a la precaució i recomanen que si es reben trucades d'aquest tipus no es pagui i primer s'intenti parlar amb el familiar en qüestió. En cas de sospites o si es confirma que es tracta una estafa demanen que se'ls avisi i es denunciï.En la denúncia de la persona estafada s'explica que dimarts va rebre una trucada de telèfon on se l'informava que la seva filla havia estat detinguda i si pagava els diners que li demanaven quedaria en llibertat. En cas contrari, entraria a presó. La víctima va accedir a fer el pagament i un dels estafadors va anar a casa seva per recollir els diners.Instants després, la víctima va rebre una trucada on se l'informa que la seva filla havia quedat en llibertat. Però quan va aconseguir parlar amb la seva filla, es va adonar que ningú l'havia retingut i havia estat víctima d'una estafa.