Protecció Civil rebaixa d'alerta a prealerta el pla Ventcat

Es mantenen activades també les prealertes dels plans de neu i d'allaus

Actualitzada 28/01/2019 a les 19:39

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dilluns a la tarda la fase d'alerta del Pla d'Emergències per Ventades a Catalunya (Ventcat) per la millora de les previsions meteorològiques. Tot i això, es manté activada la fase de prealerta perquè les ventades encara es poden mantenir fins demà sobretot al Pirineu i al terç sud de Catalunya. El telèfon d'emergències 112 ha rebut des de l'inici de l'episodi 225 trucades relacionades amb incidències derivades del vent. Per comarques, les trucades s'han fet principalment des del Barcelonès, 55, i el Segrià, 24. També n'hi ha hagut al Baix Llobregat, 23; al Baix Camp, 19; al Baix Penedès, 17, i a la Noguera i al Vallès Occidental, on n'hi ha hagut 15 a cada una.Per municipis, destaquen les 45 trucades des de Barcelona; les 21 des de Lleida; les 15 des de Reus; les 14 des de la Sentiu de Sió (Noguera), i les 10 des de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès).D'altra banda, Protecció Civil manté en prealerta el pla Neucat, d'acord amb les previsions meteorològiques que indiquen que aquesta tarda, nit i matinada les nevades poden seguir afectant sobretot les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà.Al vessant nord del Pirineu, al llarg de tot l'episodi s'acumularan més de 50 centímetres de neu per sobre dels 2.000 metres. A més, hi haurà torb al Pirineu i al Prepirineu.Finalment, cal destacar que es manté també en prealerta el pla Allaucat pel perill d'allaus fort, de 4 sobre 5, a l'Aran i al nord del Pallars Sobirà durant tot el dia d'avui.