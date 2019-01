El trasllat dels presos independentistes a Madrid es retarda

L'operatiu tenia el 29 de gener com a data prevista

Actualitzada 28/01/2019 a les 15:16

El trasllat dels presos independentistes de presons catalanes cap a Madrid per la proximitat de l'inici del judici al Tribunal Suprem no es farà finalment el 29 de gener, data prevista la setmana passada, segons ha pogut saber l'ACN. La data del 29 va transcendir d'un document del Tribunal Suprem que es va repartir a les parts en què es donaven per rebudes les comunicacions de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat que informaven del trasllat per aquell dia. Així, l'operatiu per traslladar els nou presos als centres penitenciaris de Soto del Real i Alcalá Meco es retarda i ni el Ministeri de l'Interior ni el Departament de Justícia concreten la data, en el primer cas al·legant motius de seguretat.Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart seran traslladats a Madrid per a la celebració del judici al Tribunal Suprem. La data de l'inici del judici no s'ha donat a conèixer encara i es preveu que el tribunal emeti aquest dimarts la interlocutòria d'admissió de prova on també hi haurà una providència que assenyali el calendari. La setmana passada, el president del tribunal, Manuel Marchena, va enviar una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, on apuntava que el judici començaria «previsiblement» al voltant del 5 de febrer.Està previst que els Mossos traslladin els presos des de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric fins a Brians 1, que serà el centre on faran el canvi de custòdia amb la Guàrdia Civil. Des d'allà, l'institut armat els traslladarà directament a les presons de Soto del Real, als homes, i a Alcalá-Meco, a les dones.Aquests seran els centres penitenciaris on estaran reclosos mentre duri el judici i cada dia que hi hagi sessió seran traslladats al Tribunal Suprem.