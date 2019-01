Els familiars dels joves d'Altsasu creuen que l'Estat demostra «falta de democràcia» amb casos com el seu i el de l'1-O

També avisen que a Espanya «es pot acabar considerant terrorista, qualsevol dissidència política»

Actualitzada 27/01/2019 a les 10:53

«Es pot acabar considerant terrorista qualsevol dissidència política»

Torrent rep els familiars al Parlament

Antxon Ramírez de Alda, pare d'un dels 8 joves d'Altsasu condemnats arran d'una baralla, ha constatat que el cas del seu fill i el procés judicial al voltant de l'1-O comparteixen «paral·lelismes» en les formes. En concret, ha criticat que els dos procediments demostren la «falta de democràcia» a l'Estat, el seu «autoritarisme» i els mitjans que «imposen» un relat concret. En declaracions a l'ACN, ha criticat que l'Estat des de una situació de poder generi «injustícia». Per la seva banda, la mare d'una de les encausades, Edurne Goikoetxea, ha recomanat a la ciutadania que vigili perquè a l'Estat «es pot acabar considerant terrorista a qualsevol dissidència política». Els familiars han visitat Barcelona la setmana que l'Audiència Nacional ha iniciat la revisió de la condemna pels fets d'Altsasu i que TV3 ha emès un documental sobre el cas al programa 'Sense Ficció'.Antxon Ramírez de Alda ha explicat que fins ara no han perdut l'«esperança» tot i que són conscients que l'Audiència Nacional és un «tribunal especial» amb «càstigs durs». «Tenim molta por que la sentència de l'inici continuï. Som optimistes, però tenim por», ha reconegut. Els joves encausats comparteixen el nerviosisme dels familiars. Segons ha relatat Ramírez de Alda, no s'han acostumat a ser privats de llibertat i esperen que la revisió de la condemna per part de l'Audiència Nacional sigui una «oportunitat» per revertir el cas.Per la seva banda, Edurne Goikoetxea, ha manifestat que esperen que el documental de la televisió catalana «posi llum» tant en les famílies dels encausats com en el municipi d'Altsasu. «Esperem que es vegi que som gent normal. Tant les famílies dels joves com la resta del poble. Que la població obri els ulls, perquè hi ha molta gent que s'ha cregut el relat que es va construir des d'un inici», ha sostingut.De fet, Goikoetxea ha assegurat que ells «no volen donar informació de part» sinó que la seva pretensió és que, durant el procediment judicial que ha de revisar la condemna, hi hagi «molts mitjans i ulls pendents de la resolució». «Volem que la gent ho vegi i ho decideixi», ha conclòs.Per Antxon Ramírez de Alda que el que es va viure «no té res a veure» amb la realitat que transmet el relat oficial que es va «imposar» des dels mitjans i que va servir per instruir la causa. Per això, s'han proposat fer una feina «de formiga» i «desemmascarar» el relat i oferir informació. «No volem quedar-nos a casa escoltant el que uns mitjans diuen sinó ser crítics amb tot el que diuen i buscar la informació», ha expressat.Goikoetxea ha reclamat a la ciutadania tenir «sentit crític» i «ganes de conèixer la realitat». «És molt fàcil creure el primer que surt per la televisió i contra això cal fer un treball de formiga», ha insistit. També ha avisat i ha demanat a la societat «estar en guàrdia» davant la situació dels seus fills, del líders polítics catalans encausats per l'1-O i de qualsevol persona «represaliada».En aquest context, ha explicat que si finalment es concep jurisprudència i s'aplica la llei terrorista als joves d'Altsasu «se'ls qualificarà de terroristes sense pertànyer a cap organització per intentar revertir l'ordre constitucional».«Això hauria de posar en guàrdia a la gent de l'Estat perquè es pot acabar considerant terrorista a qualsevol dissidència política. Fins i tot Europa ha dit que això està fora dels límits de les lleis», ha opinat.El president del Parlament, Roger Torrent, ha rebut en audiència als familiars dels joves d'Altsasu el passat dimarts en una trobada d'uns trenta minuts. La visita dels familiars dels joves a Barcelona ha coincidit amb l'emissió per TV3 del documental 'Altsasu: ferides obertes', dirigit i realitzat pel periodista sotsdirector de l'ACN, Albert Segura, i Anna Sanmartí. El reportatge del programa 'Sense Ficció' recull el testimoni de familiars i amics dels joves condemnats pel cas Altsasu i de víctimes del terrorisme d'ETA.