Torra reclama «unitat» i acceptar «tots els papers incòmodes que calguin» per «avançar cap la república»

Demana «la màxima mobilització» de cara al judici i candidatures unitàries a l'Ajuntament de Barcelona i a les europees

Actualitzada 26/01/2019 a les 19:51

«Màxima mobilització»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat aquest dissabte «unitat» i ha fet una crida a acceptar «tots els papers incòmodes que calguin» per «avançar cap la república». Torra ha fet aquestes declaracions després de demanar una llista unitària independentista tant a l'Ajuntament de Barcelona com a les eleccions europees. El president ha intervingut en l'acte del congrés constituent de la Crida. Així mateix, Torra ha fet una crida a «la màxima mobilització» de cara al judici als presos independentistes. «Contra tota aquesta gent de les querelles preventives» i contra les amenaces, ha apostat per una recepta formada per unitat, llibertat i república.Ha assegurat que amb les paraules d'unitat, llibertat i república s'ha enfrontat «el repte» del diàleg amb l'estat espanyol. «Sempre hem dit el mateix, bilateralitat, solució política i dret a l'autodeterminació. Si no hi ha un reconeixement al dret a l'autodeterminació ens quedarem amb el 'no' als pressupostos». De fet, ha apuntat que el judici va sobre el dret a l'autodeterminació dels catalans. També ha assenyalat que si el fan escollir entre el PSOE i el tripartit de PP, Ciutadans i Vox, escull independència.Torra demana una candidatura unitària independentista a Barcelona i que es posin d'acord Ernest Maragall, Joaquim Forn, Neus Munté, Ferran Mascarell i Jordi Graupera. «Hem de guanyar a Barcelona i hem de guanyar les eleccions europees», ha ressaltat. En aquest context, ha reclamat a no renunciar a res i que acceptin «tots els papers incòmodes que calgui acceptar si amb això s'avança cap a la república».Torra ha iniciat la seva intervenció recordant el 26 de gener de fa 80 anys, el 1939, entraven els feixistes a Barcelona. Ha demanat un minut de silenci en record pels represaliats del franquisme, de les víctimes i les seves famílies.«Contra tota aquesta gent de les querelles preventives» i contra les amenaces, ha apostat per una recepta formada per unitat, llibertat i república. Ha assegurat que a apartar-se de qualsevol d'aquestes paraules és «trair l'esperit de l'1-O».Torra ha reclamat la «màxima mobilització» «ara més que mai», ara que comença el judici contra «els companys i contra el poble de Catalunya, la democràcia i el dret a l'autodeterminació».