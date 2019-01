La llista de Sànchez aposta per implantar la Crida al territori i ser «una eina clau per fer efectiu el mandat de l'1-O»

L'exlíder de l'ANC demana el suport per un equip «ideològicament plural», que assegura que ningú li ha imposat

La llista per dirigir la Crida encapçalada per Jordi Sànchez i Toni Morral ha apostat aquest dissabte per implantar l'associació al territori i ser «una eina clau per fer efectiu el mandat de l'1-O». Morral ha llegit una carta de Sànchez, qui ha demanat el suport per un equip «ideològicament plural com plural ha de ser la Crida» i, com ha assegurat, ningú li ha imposat. Sànchez també ha apuntat que són «persones disposades a cooperar entre elles i a deixar-se la pell per portar aquest país a culminar allò que vàrem començar l’1 d’octubre», ha indicat. Morral, per la seva banda, ha destacat que tenen un gran repte al davant amb una intensa agenda amb els judicis, les eleccions municipals i europees.L'exlíder de l'ANC es postula com a president i proposa que la secretaria general l'ocupi el diputat de JxCat Toni Morral. Sànchez vol incorporar al seu equip les conselleres Elsa Artadi i Laura Borràs, i el conseller Damià Calvet; el portaveu de JxCat, Albert Batet; la portaveu adjunta, Gemma Geis; el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, i l'exconsellera Marina Geli, entre d'altres. Formen la candidatura també l'extresorer de l'ANC Marcel Padrós; el catedràtic Josep Ferrer Llop; l'exsecretari nacional de l'ANC Jordi Pairó; l'alcalde de Montblanc (ERC), Pep Andreu; i el secretari d'Administracions Locals, Miquel Àngel Escobar. També s'hi suma la qui va ser candidata de JxCat el 21-D i portaveu dels presos quan estaven en vaga de fam, Pilar Calvo.