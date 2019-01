Jordi Sànchez i Toni Morral, escollits president i secretari general de la Crida per 93,7 % dels vots

La candidatura ha rebut el suport de 2.417 assistents al congrés fundacional

Actualitzada 26/01/2019 a les 19:28

El congrés fundacional de la Crida Nacional per la República ha escollit Jordi Sànchez i Toni Morral com a president i secretari general, respectivament, per un 93,7% dels vots dels assistents. En concret, han rebut 2.417 vots vers els 115 que ha sumat la candidatura de Jordi Ferrés i Oriol Izquierdo. Pel que fa al plenari del Govern, ha resultat escollida gairebé tota la candidatura impulsada per l’exlíder de l’ANC.D’aquesta manera, s’incorporen a la direcció de la Crida les conselleres Elsa Artadi i Laura Borràs, i el conseller Damià Calvet; el portaveu de JxCat, Albert Batet; la portaveu adjunta, Gemma Geis; el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, i l'exconsellera Marina Geli, entre d'altres.També formen part del govern de la Crida el catedràtic Josep Ferrer Llop; l'exsecretari nacional de l'ANC Jordi Pairó; l'alcalde de Montblanc (ERC), Pep Andreu; i el secretari d'Administracions Locals, Miquel Àngel Escobar. També s'hi suma la qui va ser candidata de JxCat el 21-D i portaveu dels presos quan estaven en vaga de fam, Pilar Calvo. Al mateix temps, de la candidatura de Jordi Farrés i Oriol Izquierdo han sortit escollits dos membres per formar part del Govern de la Crida pilotat per Sánchez i Morral: Rosario Palomino i Gerard Sesé.