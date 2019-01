Artadi condiciona els pressupostos espanyols a l'autodeterminació

Considera que «les passes que s'estan donant són molt petites»

Actualitzada 26/01/2019 a les 13:05

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha tornat a condicionar aquest dissabte el suport a la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat al dret a l'autodeterminació, i ha assegurat que en aquest context «les passes que s'estan donant» des del govern espanyol «són molt petites». «Si s'imposa el coratge, l'alçada de mires, el sentit d'estat i implementen mecanismes que demostrin aquesta voluntat real de fer el diàleg efectiu, mantenint tots els drets inclòs el d'autodeterminació, aleshores es pot tramitar», ha dit en una entrevista a TV3 enregistrada fa uns dies. La consellera també ha demanat als partits, en referència al PDeCAT, que no tinguin por de la Crida, perquè és un moviment que «no vol substituir ningú».Artadi ha demanat «molta cautela» pel que fa al diàleg amb el govern espanyol, i en especial sobre els pressupostos, perquè al PSOE hi ha «dues ànimes», ha dit, que estan en «guerra interna». «Tens l'ànima de Pedro Sánchez i del discurs de Carmen Calvo però també tens el PSOE del 155 d'Extremadura o de l'Aragó», ha argumentat.La portaveu ha assegurat que s'està avançant perquè el diàleg esdevingui efectiu, però ara ha apuntat que «fins ara és massa esporàdic». «Hi ha converses més que diàleg, no hem arribat a dir que estem en període de negociació», ha insistit.Sobre els pressupostos, ha vinculat autodeterminació a una primera fase de tramitació dels comptes. I només en aquest cas es parlaria d'una segona etapa, la de l'aprovació.Pel que fa a la Crida, que celebra el seu congrés constituent, ha assegurat que «vol ser aglutinadora i no vol substituir ningú». Segons ella, «no és una suma de sigles ni de partits, sinó que suma persones».