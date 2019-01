El Parlament valida la creació de 750 places al cos de Mossos d'Esquadra i 250 al de Bombers

Buch assegura que el Govern «té clares les prioritats» i recorda que amb aquesta mesura «no n'hi ha prou» i que caldrà «seguir empenyent»

Actualitzada 24/01/2019 a les 11:59

El Parlament ha validat al ple d'aquest dijous el Decret llei 8/2018 del 20 de desembre que autoritza la creació de 750 places al cos de Mossos d'Esquadra i de 250 places al cos de Bombers de la Generalitat. Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i el PPC hi han votat a favor en bloc, només la CUP se n'ha desmarcat amb una abstenció. Durant el debat, el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha presentat la mesura, ha assegurat que aquest augment de plantilla en seguretat demostra que el Govern «té clares les prioritats» i que «no es tracta d'una declaració d'intencions sinó de fets».Tot i això, Buch ha reconegut que amb aquesta mesura «no n'hi ha prou» però que és «l'esforç» que l'executiu ha estat «capaç» de fer fins ara. «Caldrà seguir empenyent, i seguim fent-ho», ha assegurat Buch. El conseller ha recordat que, en el cas dels Mossos, el nombre d'efectius està ara «molt per sota» de la xifra fixada pel Consell de Seguretat del 2006 –uns 1600 Mossos menys–, i pel que fa a Bombers ha apuntat que des de l'any 2009 no hi ha hagut cap promoció d'accés al cos.La mesura ha tirat endavant amb el suport de tots els grups parlamentaris a excepció de la CUP-CC, que s'hi ha abstingut. Tot i això, el Govern ha rebut crítiques per part dels partits de l'oposició per la situació dels cossos de Mossos i de Bombers. Així, el diputat de Cs Matías Alonso ha constatat que ampliar la plantilla d'aquests dos cossos és «una necessitat que ve de lluny» i ha afegit que és aquest el motiu pel qual el seu grup hi ha donat suport. «Prengui nota que si el convalidem és per responsabilitat; res a veure amb la feina ben feta del seu Govern», ha retret Alonso en el debat amb el conseller en clau de pressupostos. El diputat de Cs, que ha advertit que el cos policial està «dividit i desmoralitzat», ha urgit a Buch a «posar fil a l'agulla» per millorar les condicions de Mossos i Bombers.També des de les files socialistes, Carles Castillo ha qualificat «d'indispensable» que s'incrementi les places dels dos cossos –«ja tocava que es posessin les piles», ha recriminat al Govern. Així, el diputat del PSC-Units ha assegurat que la «situació és desesperada» i que és «desesperant l'actitud» del Govern amb els professionals de Mossos i Bombers. «La seguretat se'ls ha podrit; [...] actuïn amb celeritat, sensibilitat i urgència», ha exigit Castillo a Buch en reclamar a l'executiu que millori les condicions laborals dels dos cossos i que Interior es relacioni amb els seus treballadors sense «menyspreu i menfotisme».Per la seva banda, el diputat de CatECP Joan Josep Nuet ha qualificat la situació de «desesperada» i ha assegurat que és «indispensable» augmentar en cada pressupost les plantilles de seguretat. De la mateixa manera, ha advertit que els Mossos i els Bombers «ja no aguanten més» i que «necessiten ser escoltats». En aquest context, Nuet ha exigit a Buch convocar una reunió amb tots els portaveus parlamentaris –ha recordat que ja havia estat demanada– per parlar específicament de la situació del cos de Bombers.Al seu torn, la diputada de la CUP-CC Maria Sirvent ha denunciat les condicions «indignes» i les «mancances estructurals» del cos de Bombers, i ha mostrat tot el suport a la creació de noves places, que ha apuntat que podrien ser «fins i tot insuficients». En el cas de l'augment de Mossos, però, la diputada cupaire s'hi ha oposat i ha destacat que mostra que el model de seguretat del Govern és «punitiu, repressiu i contrari als drets humans». En aquest sentit, ha assegurat que per la seva formació la seguretat «va lligada a la garantia de les necessitats bàsiques cobertes i a uns serveis públics potents».Per la seva banda, Xavier García Albiol, diputat del PPC, ha lamentat que no hagi estat una «prioritat» del Govern de Quim Torra dotar de recursos Mossos i Bombers. I ha reivindicat en aquest sentit que el decret sigui «el primer pas» per tal que «d'una vegada per totes» es faciliti als dos cossos unes «condicions materials i salarials mínimes».Finalment, durant el debat, la diputada republicana, que ha valorat positivament el decret del Govern, ha apuntat també que caldran més places en un futur per «pal·liar i atenuar el dèficit estructural» del cos de Mossos i Bombers. De la mateixa manera, Ferran Roquer, diputat de JxCat, també ha plantejat que la xifra que el Consell de Seguretat va fixar en 18.267 Mossos al 2006 és «insuficient» perquè «Catalunya ara té altres necessitats». Roquer ha afegit que els catalans volen «una policia moderna i que estigui lluny de detencions a alcaldes de matinada i de 'l'a por ellos'», en referència a la policia espanyola.