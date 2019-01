El 29 de gener, data prevista per al trasllat dels presos independentistes a Madrid

Els homes aniran a Soto del Real i les dones a Alcalá de Henares

Actualitzada 24/01/2019 a les 21:54

Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart seran traslladat dels centres penitenciaris catalans on estan en presó preventiva a centres madrilenys previsiblement el 29 de gener, segons ha avançat el digital 'El nacional' i ha confirmat l'ACN. D'aquesta manera, els set polítics i els dos líders de la societat civil seran posats a disposició del Tribunal Suprem per la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat amb vistes al judici contra el procés independentista que podria començar entre la primera i la segona setmana de febrer a l'alt tribunal espanyol. Les dues dones seran ingressades a la presó Madrid I d'Alcalá de Henares, mentre que els set homes aniran a la Madrid V de Soto del Real.La data ha transcendit en un document del Tribunal Suprem que s'ha repartit a les defenses en què es donen per rebudes les comunicacions de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. Aquestes comunicacions informen del trasllat dels nou presos el 29 de gener a les presons de Soto del Real i d'Alcalá de Henares. Hi seran mentre duri el judici de l'1-O.El president del tribunal que jutjarà els presos, Manuel Marchena, ha informat aquest dimecres al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «previsiblement» el judici se situarà «en dates properes» al 5 de febrer. Fonts de la Conselleria de Justícia i del Ministeri de l'Interior informaven ahir que els Mossos s'encarregaran de fer el trasllat fins a Brians 2 –que és el centre d'enllaç entre serveis penitenciaris- i que llavors el trajecte el completarà la Guàrdia Civil directament fins a Madrid, sense fer cap parada entremig.