Joaquim Forn confirma que es presenta com a cap de llista per Barcelona

«Em presento perquè hi tinc dret. No fer-ho, seria acceptar les raons de qui ha construït artificiosament la narrativa que em manté a presó», argumenta

Actualitzada 23/01/2019 a les 09:00

He pres la decisió d'encapçalar una candidatura integradora, solvent i transversal per guanyar l'alcaldia de Barcelona. Vull liderar un projecte de transformació de la ciutat sòlid i rigorós per situar Barcelona, de nou, al centre de tot.

Llegiu la meva carta oberta: pic.twitter.com/aAPMjR450O — Joaquim Forn (@quimforn) 23 de gener de 2019

Consens i lideratge

L'exconseller Joaquim Forn ha confirmat aquest dimecres que es presenta com a cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del maig. Ho ha anunciat a través del seu compte de Twitter. «Em presento perquè hi tinc dret. No fer-ho, seria acceptar les raons de qui ha construït artificiosament la narrativa que em manté a presó. Soc innocent i em sento lliure. No accepto que per estar tancat no pugui posar en marxa el projecte de transformació que tinc per Barcelona», ha afegit Forn, que fa més d'un any que està en presó preventiva. Forn assegura que compta amb el «talent, l'experiència i el compromís» de Neus Munté, que va guanyar les primàries del PDeCAT. I conclou que es presenta perquè té Barcelona «al cap i al cor» i recorda que n'ha estat primer tinent d'alcalde.En una carta publicada a les xarxes socials, Forn defensa que és innocent i que, malgrat la situació de privació de llibertat, se sent lliure. «Per tant, en igualtat de condicions que la resta de persones que també vulguin concórrer a les eleccions. Estar tancat no és cap avantatge, certament. Més aviat el contrari. Però seria deshonest amb mi mateix i amb la meva ciutat si acceptés dòcilment que això és suficient per esberlar i impossibilitar la posada en marxa d’un projecte polític de transformació de Barcelona», ha afegit.Un dels principals motius que esgrimeix per ser candidat a l'alcaldia és que coneix la «complexitat» de Barcelona i posa en valor la seva experiència com a primer tinent d'alcalde «amb responsabilitat directa sobre la seguretat pública i la mobilitat». Forn aposta per una ciutat que «ha se ser de tots» i que «no és amiga dels sectarismes de cap classe».L'exconseller no revela els noms de la llista amb què es presentarà ni qui serà el número 2, però diu que compta amb el «talent, experiència i compromís» de Munté. En aquest sentit, dona les gràcies a qui va guanyar les primàries del PDeCAT per la seva «generositat i el seu compromís». Segons explica l'exconseller, vol que a la seva llista hi hagi «el màxim de matisos» sense haver de renunciar a la coherència i a la governabilitat i ha conclòs que «hi cap tothom». «Tothom que assumeixi que aquest és un projecte per governar Barcelona i que situa la nostra ciutat en el centre de tot», afegeix. Precisament, 'Barcelona, al centre de tot' és el lema amb què Forn ha impulsat la seva candidatura.Forn defensa que la seva llista vol treballar per una Barcelona que respecti la diferència, que treballi per buscar consensos i que no imposi sinó que «sedueixi, escolti i no faci callar». En aquest sentit, ha situat l'Ajuntament de Barcelona com el «punt de trobada» de totes les visions sobre la ciutat. I d'altra banda, ha exposat que l'objectiu és «recuperar l'ambició, el rigor, el diàleg i el lideratge».