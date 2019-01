Es preveu que el judici de l'1-O comenci a principis de febrer

El president del tribunal diu al ministeri que pot retardar el trasllat dels presos, previst inicialment per a la darrera setmana de gener

Vista de previ pronunciament a l'Audiència per Trapero

El president del tribunal de l'1-O, Manuel Marchena, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per comunicar-li que és «previsible» que el judici de l'1-O comenci «en dates properes» al 5 de febrer. És la primera vegada que el tribunal fixa una possible data d'inici del judici. Fa uns dies, Marchena va comunicar a Interior que volia que els presos estiguessin a disposició del tribunal la darrera setmana de gener. Ara, però, li diu a Interior que pot retardar el trasllat dels presos i afegeix que qualsevol retràs que vingui imposat per la «pràctica de diligències indispensables per al desenvolupament del judici» li serà comunicat oportunament i amb «l'antelació precisa» per tal que adopti les decisions que estimi adequades per garantir la presència dels processats que estan empresonats.La sala penal comença a aclarir el calendari del judici de l'1-O. Els magistrats encara treballen en la redacció de la resolució on detallin quines proves i testimonis accepten i també una providència on fixi l'inici de les sessions. Mentrestant, i per primer cop, el president del tribunal, Manuel Marchena, situa l'inici de les sessions del judici pels volts del 5 de febrer.Fonts del Suprem expliquen que el president del tribunal s'ha tornat a posar en contacte amb el ministre de l'Interior per coordinar el trasllat dels nou presos independentistes de les presons catalanes fins a centre d'internament de la capital madrilenya.El passat 10 de gener, Marchena ja va enviar un ofici al ministre Grande-Marlaska per demanar-li que fes les gestions pertinents per tal que els presos independentistes estiguin a Madrid la darrera setmana de gener. En aquell moment, no especulava amb cap data de possible inici del judici. En la carta, a més, remarcava que calia primar la «seguretat» i un trasllat «amb unes condicions que respectin la seva dignitat».Ara envia una nova comunicació, preveient que l'inici del judici es pugui retardar alguns dies i comenci la primera setmana de febrer, concretament el dimarts 5 de febrer. El tribunal ja va avançar la intenció de concentrar les sessions de dimarts a dijous. El judici arrencarà amb les qüestions prèvies que puguin formular les defenses i les acusacions i, posteriorment, ja serà el moment dels interrogatoris als 12 acusats (nou dels quals estan empresonats). Tots els acusats han d'estar a la sala des del primer moment que les sessions arrenquin.En la nova comunicació, el president del tribunal indica a Marlaska que pot coordinar el trasllat per uns dies més tard del que havia previst i l'avisa que si hi ha més retards li comunicarà degudament. «Qualsevol retràs que vingui imposat per la pràctica de diligències indispensables per al desenvolupament del judici li serà comunicat oportunament i amb l'antelació precisa perquè adopti les decisions que estimi oportunes per garantir la presència dels processats que tinguin que ser desplaçats», li comunica a la carta.La data apuntada per Marchena per arrencar el judici de l'1-O al Suprem coincideix amb la vista fixada per l'Audiència Nacional per revisar si és competent per jutjar la causa contra l'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, l'excúpula d'Interior (Cèsar Puig i Pere Soler) i la intendent Laplana. És el primer pas abans d'iniciar el judici en aquest tribunal, previst per després de l'estiu un cop ja s'hagi sentenciat el cas al Suprem.