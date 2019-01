Cuixart demana com a testimonis premis Nobel de la Pau, Noam Chomsky i relators especials de l'ONU

També vol que compareguin Mas, Trias, Asens, Tardà, Boya, Trapero i els líders de CCOO i UGT a Catalunya, entre d'altres

Actualitzada 22/01/2019 a les 13:22

Jordi Cuixart demana com a testimonis del judici de l'1-O relators especials de l'ONU, premis Nobel de la Pau i el lingüista Noam Chomsky, així com membres del Consell d'Europa. En l'àmbit polític inclou Artur Mas, Xavier Trias, Jaume Asens, Joan Tardà, Albano-Dante Fachin, Mireia Boya, Eulàlia Reguant i David Fernàndez. Així mateix, vol que compareguin els líders d'UGT i CCOO a Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, el major dels Mossos en aquell moment, Josep Lluís Trapero, el llavors comissari en cap, Ferran López, i la cap de l'operatiu que va donar protecció al registre del Departament d'Economia, Maria Teresa Laplana. També demana el testimoni del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, pels missatges sobre el repartiment dels càrrecs del CGPJ i el control de la Sala Penal del Suprem.Així, en l'àmbit internacional, Cuixart planteja la compareixença de David Kaye, relator especial de Nacions Unides sobre la promoció i protecció del dret a la llibertat d'expressió i opinió; Michael Forst, relator especial sobre la situació dels defensors de drets humans; Nils Muizenieks, comissari de Drets Humans del Consell d'Europa; Kartik Raj, autor de l'informe de Humans Rights Watch sobre l'1-O; Annalisa Ciampi, exrelatora especial de Nacions Unides per als drets de llibertat de reunió i associació pacífica; el príncep Zeid Ra'ad Al Hussein, ex-alt comissionat de Drets Humans de l'ONU, i Roger Gale, vicepresident de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. Tots ells han fet pronunciaments sobre els fets que es jutgen.D'altra banda, també reclama com a testimonis Jody Williams, premi Nobel de la Pau 1997; Ahmed Galai, premi Nobel de la Pau 2015; el lingüista Noam Chomsky, i l'historiador Paul Preston. Els quatre van signar el manifest Let catalans vote.La llista de peticions, que arriba a les 64, també inclou el síndic de greuges i testimonis de les càrregues policials de l'1-O, entre ells dos observadors internacionals: Manon Massé, diputada al Parlament de Quebec, i Félix Von Gründberg, diputat al Parlament Federal Alemany per l'SPD.