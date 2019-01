Rivera diu que va entrar en política per evitar que «el Puigdemont i el Torra de torn» marquin l'agenda

Cantó anuncia que es presenta a les primàries de Cs per ser el president de la Generalitat Valenciana

Actualitzada 20/01/2019 a les 13:29

El líder estatal de Cs, Albert Rivera, ha dit que va entrar en política per evitar que «el Puigdemont i el Torra de torn» marquin l'agenda. En un acte polític de la plataforma España Ciuadana a València, aquest diumenge al migdia, Rivera també ha dit que no permetrà que el «pancatalanisme» arribi al País Valencià. Al seu torn, el diputat de Cs al Congrés Toni Cantó ha anunciat que es presenta a les primàries del partit per aspirar a ser el president de la Generalitat Valenciana. Rivera li ha donat tot el seu suport.En un discurs en clau valenciana, Rivera ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i també contra el PP de Pablo Casado, a qui ha acusat de tornar a recupera el lema d'«España va bien» de l'expresident José María Aznar. «Quan ens dividim som dèbils, i la història del segle XX ho demostra». Rivera també ha tret pit de l'acord a Andalusia i ha assegurat que el partit taronja ha ajudat a regenerar la política en aquesta comunitat autònoma.El president de Cs també ha admès que Sánchez no té previst convocar eleccions, almenys per ara, i ha demanat «paciència» a la ciutadania. «Convertim les eleccions del maig en un 'sí' a la igualtat entre els espanyols i per la llibertat, i en un 'stop' a Sánchez», ha proclamat Rivera. «Cal posar fi al 'sanchisme' a les urnes, cal votar a favor d'Espanya», ha subratllat.Finalment, el cap de files de Cs ha dit que Cantó pot ser un gran president de la Generalitat Valenciana perquè defensa el «mateix» a tota Espanya i no tem el nacionalisme, sinó que el «combat».