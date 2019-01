Òmnium «acusarà» l'Estat als carrers durant el judici de l'1-O amb la campanya 'Judici a la democràcia'

Un miler de «judicis populars», manifestacions, un diari mensual o actes de «pressió» a les institucions europees, entre els actes previstos

Òmnium Cultural ha llençat aquest dissabte la campanya ‘Judici a la democràcia’ amb què l’entitat denunciarà al carrer «la injustícia» del judici a l’1-O mentre s’estigui celebrant, amb una bateria d’accions tant a Catalunya, com a les institucions comunitàries i algunes capitals europees, entre elles Madrid. Amb el lema ‘Jo acuso’, l’entitat impulsa la seva campanya «més ambiciosa» i que inclou l’organització de 1.000 judicis populars per explicar «l’aberració jurídica i democràtica» del judici a l’1-0, l’edició d’un diari mensual sobre el judici que es repartirà als grans nuclis urbans, manifestacions a Catalunya i accions a Europa, una «potent» campanya de comunicació, o actes informatius i de «pressió» a les institucions europees amb l’ajuda d’advocats, entre altres. El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha dit que la campanya vol «fer sentir» al carrer «la veu» dels polítics presos al judici.La campanya ‘Judici a la democràcia’ arrencarà coincidint amb l’inici del macro judici per l’1-O. Segons Marcel Mauri l’ambició és que hi hagi «actes cada dia en algun lloc del país» per explicar «que vivim en una situació d’excepcionalitat» i per desmuntar l’argumentació jurídica que hi ha darrere les acusacions als polítics presos i als altres encausats.Òmnium fa seva la idea que davant un «judici polític» no s’ha de sortir «a la defensiva», sinó acusant l’Estat d’actuar injustament. «Ens quedarem a casa o plantarem cara?», ha demanat Mauri als milers de persones que aquest dissabte han pujat al Castell de Montjuïc per assistir a la presentació de la campanya.Des de la presó, l’ex president de l’entitat, Jordi Cuixart, ha adreçat una carta als presents en la qual ha qualificat de «decisiva» la campanya d’Òmnium, i ha defensat que davant del judici «la resposta ha de ser excepcional i el veredicte del carrer, inapel·lable».Durant aquest acte l’entitat ja ha repartit més de 2.000 «kits de campanya», on hi ha un domàs, una samarreta i xapes amb el lema de la campanya. I és que Òmnium ha cridat els seus socis i simpatitzants a implicar-se activament en la campanya, una part de la qual passa per fer visible als carrers el seu lema.La campanya d’Òmnium té molts fronts i és la més ambiciosa que ha emprès mai, reconeixen des de l’entitat. A Catalunya, les principals iniciatives són la celebració de fins a mil «judicis populars» (actes oberts amb experts en drets humans i dret per explicar perquè «el judici és una aberració jurídica i democràtica»); maratons de parades informatives arreu; l’edició i distribució gratuïta d’un diari mensual sobre l’actualitat del judici; una gran campanya de comunicació (a l’espot, presentat aquest dissabte, hi participen personalitats com Natza Farré, Txell Bonet, Alguer Miquel, Jaume Asens, Marina Llançana, Roger Español, Ada Parellada, entre altres); manifestacions i accions de denúncia «en els moments àlgids del judici»; encartellada i bustiada a tot el país, entre altres.En el front europeu, Òmnium es proposa fer sentir a Europa la veu dels encausats mentre duri el judici, amb actes a la seu de l’ONU a Ginebra o Brussel·les, al cor de les institucions europees. «Advocats internacionals faran lobby», indiquen des de l’entitat, per pressionar a favor dels arguments contraris a la mateixa celebració del judici. Un d’ells serà Olivier Peters, un dels advocats de l’equip de defensa de Jordi Cuixart. I finalment, també a Madrid Òmnium vol contribuir a contrarestar el discurs majoritari entre la premsa editada a la capital de l’Estat. Marina Roig, també advocada de Cuixart, participarà en algun dels actes i sessions que s’organitzaran amb aquest propòsit.En la presentació de la campanya, Marcel Mauri ha entonat amb vehemència el ‘Jo acuso’ (leitmotiv de la mateixa). «Jo acuso l’Estat de vulnerar els drets fonamentals, de treure’ns les eines per lluitar contra la desigualtat, de vexar-nos, de menystenir la llengua catalana, de posar en perill la cohesió social, d’intentar dividir-nos, d’empresonar el meu amic Jordi Cuixart i la resta de presos, i d’enviar el nostre govern a l’exili».En el mateix parlament, Mauri s’ha compromès amb Cuixart, en nom de l’entitat i de tots els presents, «a deixar-nos la pell per ser la veu dels presos al carrer; vosaltres als tribunals, nosaltres als carrers, i la victòria al puny: Perquè no renunciarem mai al què vam fer, perquè ho tornaríem a fer i perquè ho tornarem a fer», ha proclamat.