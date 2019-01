Lledoners s'omple de gegants per acomiadar els polítics empresonats abans del seu trasllat imminent a Madrid

L'esplanada del centre penitenciari acull aquest cap de setmana concerts dels Músics per la Llibertat i l'Orfeó Català

Actualitzada 19/01/2019 a les 18:37

Una vuitantena de colles geganteres d'arreu de Catalunya s'han desplaçat aquest dissabte a l'esplanada de la presó de Lledoners per acomiadar els polítics empresonats en el que podria ser el seu últim cap de setmana al centre penitenciari bagenc. La trobada, que ha acabat amb una ballada final amb el Cant dels Segadors, ha compartit escenari amb una concentració del grup Escamots Catalans Motards. El diumenge, poc després de l'arribada dels participants de la caminada provinent d'Olot, actuaran els Músics per la Llibertat i l'Orfeó Català.Aquestes són només algunes de les diverses activitats que ha organitzat per aquest cap de setmana la plataforma Omplim Lledoners per mostrar suport als líders independentistes empresonats abans del seu imminent trasllat a Madrid.A les 20.45 d'aquest dissabte, el popular Joan BonaNit tornarà a desitjar un «Bona Nit» als presos. Serà la nit número 200 que ho farà i, per aquesta raó, hi haurà a més a més l'actuació dels Diables del pont vell de Roda de Ter i la cantada conjunta de la versió nadalenca del Bona Nit dels Pets, impulsada pel mateix Joan BonaNit i que es va escoltar per primera vegada al pla de Lledoners aquest Nadal.Pel que fa a diumenge, coincidint amb l'arribada al centre penitenciari dels centenars de participants de la caminada reivindicativa provinent d'Olot, actuaran els Músics per a la Llibertat i l'Orfeó Català oferirà un concert.