Junqueras: «La solució política per a Catalunya no pot ser unilateral»

El president d'ERC condiciona els pressupostos de l'Estat al fet que el govern de Sánchez entengui «el veritable sentit de la democràcia»

Actualitzada 19/01/2019 a les 10:47

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que la solució política per a Catalunya no pot ser unilateral. «O és multilateral o no té solució», ha afegit en una entrevista a 'El País'. Des de Lledoners, on compleix presó preventiva des de fa més d'un any, Junqueras ha argumentat que els grans problemes, també el de Catalunya, superen l'àmbit de decisió dels estats. Pel que fa als pressupostos, ha condicionat la seva tramitació al Congrés a l'actitud que tingui el govern de Pedro Sánchez i «si entén el veritable sentit de la democràcia». És a dir, que no reprimeixi drets, «com el dret de Catalunya a decidir lliurament el seu futur».Junqueras ha instat el govern espanyol a posar en marxa una taula de diàleg amb la Generalitat per buscar «sortides polítiques» si vol tirar endavant els comptes. «Volem ajudar a tothom i espero que tothom vulgui ajudar. Però el govern espanyol ha de saber que els drets democràtics ni es compren ni es venen», ha reblat.El líder d'ERC ha defensat que mai s'ha actuat contra la legalitat vigent i que convocar un referèndum no és il·legal, ja que va ser exclòs del Codi Penal de manera explícita. «No hem comès cap delicte. I jo no soc un enemic d'Espanya. He dit moltes vegades que estimo Espanya, a les seves gents i a la llengua espanyola», ha afegit.Junqueras admet que si per fracassar s'entén estar tancat a una presó, llavors sí que s'ha fracassat perquè els líders independentistes estan a la presó. Però ha assegurat que tot i estar a la presó no deixen de defensar el principi i que insisteixen en la via democràtica per a la independència.