El PPC emmarca en la «llibertat d'expressió» el discurs del portaveu de 'Tabarnia' a favor de Vox a la convenció del PP

Alejandro Fernández diu que malgrat les seves sensibilitats el PP és un partit «unit» i «fort»

Actualitzada 19/01/2019 a les 11:51

El president del PPC, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dissabte que la presència del portaveu de la plataforma ‘Tabarnia’ a la convenció del PP –on va cridar a afiliar-se a Vox- s’emmarca dins del respecte dels populars a la llibertat d’expressió. «Som defensors, sempre ho hem estat, de la llibertat d’expressió i som gent valenta capaç de convidar gent que sabem que no està a les nostres posicions ideològiques i de partit», ha dit, «i m’agradaria que altres tinguessin la valentia de convidar a les seves convencions gent amb la capacitat de llançar un missatge com el que ahir vam poder escoltar». Segons Fernández, el fet que els expresidents Aznar i Rajoy participin a aquesta convenció demostra que el PP està «fort» i «unit». «A vegades es parla de sensibilitats ideològiques, però he vist un PP fort», ha dit.Segons Fernández, la convenció del PP ha aconseguit ja el «rearmament ideològic» de la seva formació de cara a les eleccions municipals, europees i autonòmiques del pròxim mes de maig. «Estem molt satisfets amb el desenvolupament de la convenció», ha afirmat abans de celebrar que el conclau «mira molt a Catalunya» com «el principal problema que té Espanya».