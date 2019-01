Carrizosa qualifica de «déjà-vu» la ponència per modificar el reglament del Parlament

El diputat de Cs retreu a Pedro Sánchez ser «ostatge» del populisme d'esquerres i dels presos independentistes per aprovar els pressupostos

El diputat de Ciutadans (Cs), Carlos Carrizosa ha criticat la constitució d'una ponència per reformar el reglament del Parlament i ho considera un nou «dèjà-vu» dels partits independentistes que situen la «tornada» de Puigdemont al «dia de la marmota». Per Carrizosa, aquesta ponència se suma, aquesta setmana, al «bloqueig» de les comissions que tracten «els problemes reals dels catalans» que contrasta amb la celebració de les comissions «xiringuito» com considera que ho és la comissió dels drets civils. Carrizosa també ha valorat la posició que ha manifestat en una entrevista Oriol Junqueras sobre els pressupostos de l'Estat. Per Carrizosa, Sànchez és «ostatge» del populisme d'esquerres i dels presos independentistes.Per Carrizosa és «sorprenent» que el benestar de tots els espanyols i la marxa de l'economia depenguin del «populisme d'esquerres» en uns pressupostos «podemitzats» i amb el condicionament que imposen els presos del procés des de les presons. El diputat lamenta que s'estigui negociant des de la «perspectiva del separatisme» i en referència a les paraules d'Oriol Junqueras a una entrevista al diari 'El País', recorda que està pres per un delicte «gravíssim» contra la Constitució. Per això, Carrizosa critica que la negociació depengui doncs de «canviar els cromos» per les qüestions que afecten a persones «determinades que estan preses» i no a totes les persones.Per Carrizosa, l'independentisme viu en un «déjà-vu permanent» i ha criticat que aquesta setmana s'hagi tornat a bloquejar l'acció del Parlament. Així, ha comparat la situació de la política catalana a la del municipi de Sant Vicenç dels Horts on Carrizosa considera que l'ajuntament té «segrestat» la major part dels habitants i continua exhibint simbologia política i participant en actes on es demana la llibertat dels presos pel procés.Carrizosa ha augurat bons resultats de Cs a les eleccions municipals del mes de maig i ha recordat que en els darrers comicis, el partit va superar en percentatge de vots els tres partits independentistes junts. Considera que s'està fent una feina «extraordinària».En una atenció als mitjans a Sant Vicenç dels Horts, Carrizosa no ha volgut valorar la crisi de Podem però ha recordat van començar amb «molta força» però que han anat perdent suport de la ciutadania en cada convocatòria electoral, «contràriament» el que ha passat a Cs de qui ha ressaltat els resultats a Andalusia com a mostra d'aquest suport més gran de la formació taronja.