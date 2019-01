Romeva: «No em declararé innocent, negaré haver comès cap delicte»

L’exconseller adverteix al PSOE des de la presó que «més tard o més d’hora necessitarà» als independentistes, i li reclama que «reverteixi» la politització de la justícia espanyola

Actualitzada 18/01/2019 a les 09:58

«Defensarem el què hem fet»

«A la presó per fer política»

«No em declararé innocent, negaré haver comès cap delicte». Així s’expressa l’exconseller d’Exteriors Raül Romeva, ara en presó preventiva a Lledoners a l’espera del judici de l’1-0, a pocs dies de ser traslladat amb els altres presos independentistes a Madrid. Romeva ha deplorat que els presos estiguin a la presó per haver pretès desplegar una via, la de la República independent, que havia de servir per aplicar les polítiques de progrés que ara defensen el PSOE i Podem als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). «Sánchez necessita un projecte, no només uns pressupostos» ha advertit en una entrevista amb l’ACN des de la presó. Per això, considera molt complicat que el govern espanyol aspiri a tenir el suport dels independentistes als PGE en aquestes condicions, i ha reclamat al govern de Sánchez que «sigui conscient que més tard o més d’hora necessitarà» el suport dels independentistes. A més, a instat el PSOE a «actuar per revertir la no-separació de poders» i la politització de la justícia heretada del PP.«Sense un projecte definit sobre la llibertat i la justícia, és clar que el projecte autoritari és el que prevaldrà a Espanya», ha alertat. En conversa amb l’ACN des del locutori de visites del Centre Penitenciari de Lledoners, a pocs dies del trasllat a Madrid per a l’inici del judici de l’1-0, Romeva ha recordat que per a ell i la majoria dels independentistes, com s’ha demostrat, la República és l'única via per desplegar «polítiques socials, progressistes, per al benestar», cosa inviable amb les eines de l’autonomia.És per això que ha advertit el govern espanyol que no pot pretendre el suport dels independentistes als PGE si no aborda el contenciós de fons: «Els PGE son una oportunitat per al PSOE per a abordar el problema de fons, que no som els presos polítics, sinó la vulneració de drets fonamentals. Els presos som només el símptoma». Romeva ha retret al PSC i al PSOE que estiguin vinculant els PGE a la continuïtat del govern Sánchez. Ha avisat també els socialistes que «no s’hi val a fer xantatge». «Evidentment que preferim el PSOE malgrat tot, però no val a vincular la continuïtat del govern d’Espanya als pressupostos».Per això, ha recordat que no necessàriament ha de caure el govern si no s’aproven pressupostos, que són dues coses diferents, com tampoc ha caigut el Govern de la Generalitat quan no ha pogut aprovar els comptes. «Hem d’aguantar el tipus», ha afegit, perquè el fet que el PSOE necessiti els independentistes per a la majoria, és «una oportunitat» i cal jugar aquesta carta. Això sí, ha recriminat al PSOE que havent «demonitzat tant» l’independentisme, ara s’ha de justificar cada cop que es proposa seure a dialogar. «Crec que el problema per part del Govern de Sánchez es troba en què torna a definir Catalunya com un problema d'ordre públic, com feia Rajoy, i no com un problema polític; just el debat i el marc que més li interessa a l'extrema dreta», ha alertat. Per a ell, «de qui ha de tenir por el PSOE és de l’extrema dreta», i no de l’independentisme.A dies del trasllat a Madrid per al judici del Tribunal Suprem per l’1-0, l’exconseller assumeix taxatiu que «no hi ha possibilitat de defensa jurídica» perquè es tracta d’un «judici polític injust. Un muntatge». «Pretendre que podrem defensar-nos amb arguments jurídics és ingenu», ha reblat, per afegir: «El que sí que hem de fer és defensar políticament el que hem fet, però de cap manera defensar-nos». Resumeix així l’estratègia de defensa que seguirà, que passa per girar l’acusació i assenyalar l’Estat com a responsable d’un «muntatge» que no té cap relació amb la realitat.«No em declararé innocent, negaré haver comès cap delicte. No negaré cap de les actuacions polítiques per fer possible el referèndum, negaré el caràcter delictiu de tot el que vam fer. Sí que negaré rotundament la violència que se’ns atribueix», ha argumentat l’exconseller d’Exteriors, que ha escrit des de la presó el llibre Esperança i Llibertat (Ara llibres) que surt a la venda els pròxims dies.«Fem servir la presó per fer política. No ens trauran d’aquí perquè fem molt soroll. Ens trauran quan guanyem», ha defensat Romeva en un missatge dirigit a les files independentistes, a qui reclama «intel·ligència política» per configurar una estratègia encaminada a la victòria més que no a la queixa. «Em preocupa que certs sectors de l’independentisme estiguin fent bé el que cal fer per guanyar», ha admès, i ha reclamat al sobiranisme «menys exhibicionisme i més política».Per a ell cal que el sobiranisme posi el focus i actuï en allò que són els «tres grans consensos» a Catalunya: «Referèndum, drets civils i república». Romeva considera que l’independentisme ha de consolidar un gir estratègic encaminat a l’acumulació de forces més enllà del propi independentisme, sumant-se a les causes de republicans i demòcrates en general. «Cal caminar sempre al ritme del més lent», ha asseverat, parafrasejant el zapatista Sotscomandant Marcos. Per a ell, adaptar l’estratègia a la realitat «no és ni renúncia ni traïció», sinó la via per a una victòria folgada, la que aplega grans majories del 80%. «Menys fulls de ruta i més GPS», ha etzibat.També per això, ha fet una crida a «canalitzar la mobilització pel judici per la via dels drets civils» i de forma pacífica, democràtica i no violenta. «La nostra fortalesa és la no-violència», ha subratllat, i ha afegit: «Cal que siguem els més intel·ligents, no els més valents». Reprova així les actituds agressives que s’han vist en algunes de les últimes protestes per primer cop des que va començar el procés sobiranista. A més, recorda que la via no-violenta té estadísticament moltes més possibilitats d’èxit que no pas la via violenta, que rebutja frontalment. «No és intel·ligent pretendre guanyar a cops a algú que dirigeix un exèrcit, que té la força i que a més no tenen cap escrúpol per a utilitzar-la», ha reblat.