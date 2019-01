El Govern presentarà una denúncia contra les detencions sense autorització judicial d'aquest dimecres

Artadi demanarà explicacions al govern espanyol en la reunió d'avui

El Govern presentarà una denúncia contra l'actuació de la policia espanyola sense autorització judicial d'aquest dimecres que va acabar amb 16 detinguts. Segons han explicat fonts de l'executiu català, els fets poden ser constitutius d'un delicte de detenció il·legal. Així mateix, aquestes mateixes fonts han explicat que la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, demanarà explicacions avui al govern espanyol en la reunió que tindrà a Madrid juntament amb el vicepresident, Pere Aragonès. L'actuació policial «inacceptable» serà el primer punt de l'ordre del dia, segons el Govern.Els detinguts d'aquets dimecres, entre ells els alcaldes de la CUP de Verges i Celrà, així com diversos activistes es van fer en el marc d'una operació policial pel tall de l'AVE en el primer aniversari de l'1-O.El Govern recorda que l'article 167 del Codi Penal castiga tant al particular com al policia que faci una detenció fora dels casos que autoritza la llei. També assenyala que el dret a la llibertat és un dels fonamentals de l'ordenament jurídic, no només recollit a l'article 17 de la Constitució, sinó perquè el dret a la llibertat està expressament recollit en els textos de drets humans internacionals, subscrits per Espanya i que també són d'aplicació a aquest país, d'acord amb l'article 10 de la Carta Magna.En aquest context, l'executiu català defensa que la Declaració Universal de Drets Humans de 10 de desembre de 1948 prohibeix la detenció arbitrària (article 9); també cita el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de Nova York de 16 de desembre de 1966, que estableix a més que la detenció només podrà acordar-se per les causes legalment previstes; i la Convenció per a la Salvaguarda dels Drets de l'Home i de les llibertats Fonamentals, feta a Roma el 4 de novembre de 1950, que estableix els supòsits en què una detenció és legítima.