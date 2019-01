Amnistia Internacional demana estar present com a observador en el judici de l'1-O

Algunes defenses sol·liciten també lloc per a les organitzacions internacionals

Actualitzada 17/01/2019 a les 12:54

Amnistia Internacional ha enviat un escrit al Tribunal Suprem on demana tenir un espai dins la sala del judici de l'1-O perquè membres de l'organització puguin seguir el judici per «avaluar» que es compleixen totes les garanties per a un judici just, segons ha avançat El Confidencial i ha confirmat l'ACN. L'entitat vol supervisar en primera persona que el procediment es fa correctament. Amnistia Internacional s'ha pronunciat en diverses ocasions contra la presó provisional dels líders independentistes i n'ha demanat l'alliberament. També han fet aquesta petició diferents defenses dels presos independentistes, que sol·liciten cinc places per a observadors nacionals i internacionals (com és el cas de Junqueras, Romeva o Forcadell, entre d'altres).El passat 30 de novembre, l'entitat va enviar una carta a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart on se solidaritzava amb ells i reclamava la seva posada en llibertat. En aquell moment, ja es va comprometre a «supervisar el procés judicial» per «analitzar si les garanties d'un judici just es complien». També va prendre partit durant la vaga de fam de quatre dels presos (Rull, Turull, Forn i Sànchez) i va dir que vetllaria pel seu «dret a la salut». L'entitat també ha denunciat la «passivitat» de la fiscalia a l'hora d'investigar l'actuació policial de l'1-O.Ara, quan falten pocs dies per a l'inici del judici, Amnistia Internacional ha remès una carta al Tribunal Suprem on demana tenir un espai dins la sala de plens per assistir en primera persona. L'objectiu és «supervisar» que els encausats tenen dret a «un judici just».Les defenses també han fet aquesta sol·licitud en diversos escrits presentats aquesta setmana davant el Tribunal Suprem. El tribunal haurà de donar resposta tant als seus com als de les acusacions, i detallar quins testimonis accepta, si permet que els acusats declarin en català i si es reserva un espai per observadors internacionals.