Els arrestats són un fotoperiodista i tres activistes vinculats a moviments independentistes

Actualitzada 16/01/2019 a les 16:59

La policia espanyola ha detingut quatre persones més en el marc de l'operatiu obert pel tall de les vies de l'AVE durant les mobilitzacions per l'aniversari de l'1-O, segons han confirmat fonts de la defensa dels arrestats, i minuts després un quart, segons han informat els CDR. Les mateixes fonts indiquen que els detinguts són un fotoperiodista i tres activistes del col·lectiu La Forja i del SEPC. Al matí la policia ja ha arrestat onze persones però en buscaven sis més que no havien localitzat. Els onze detinguts, entre els quals hi havia l'alcalde de Verges i el de Celrà, han sortit en llibertat a l'espera que el jutjat els citi a declarar per un suposat delicte de desordres públics.