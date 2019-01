Turull, Rull i Sànchez neguen la rebel·lió i demanen declarar en català

El seu advocat, Jordi Pina, diu que l'acusació ha «tergiversat» els fets dels últims anys per fer un judici polític

Actualitzada 15/01/2019 a les 18:32

La defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez nega els delictes de rebel·lió i sedició en els escrits presentats davant del Tribunal Suprem. «Curiosa rebel·lió o sedició aquesta en la qual els ciutadans presumptament rebels o sediciosos, brandant com a major arma un simple paper per depositar en una urna, a l'acabar la votació tornen pacíficament a casa seva», asseguren en l'escrit. L'advocat Jordi Pina afegeix que aquesta és la «primera rebel·lió de la història de la humanitat que té caps principals però no mers participants», i per això es pregunta si «es pot imaginar un tumult format només per nou persones». Les defenses creuen que s'està buscant «escarmentar líders polítics pacífics simplement perquè no es comparteixen les seves idees». Tots tres han demanat també declarar en català durant el judici amb traducció simultània.A més a més, Pina ha assegurat aquest dimarts a la tarda que els seus clients no s'avergonyeixen ni desmenteixen cap dels fets pels quals se'ls acusa al Tribunal Suprem, tot i que consideren que no són delictius. De fet, s'enorgulleixen d'haver intentat donar veu a la ciutadania, i creuen que les acusacions han «tergiversat» la situació política catalana des del 2010 i en concret els fets de setembre i octubre del 2017 per tal d'arribar a un judici clarament «polític», segons ells.Durant una roda de premsa de valoració dels tres escrits de defensa, el seu advocat, Jordi Pina, ha dit que és l'escrit de defensa «més ignominiós, lamentable i important» que ha escrit en el seus 30 anys de carrera professional.La intenció dels escrits, ha dit, és exposar que aquests tres acusats van intentar vehicular políticament les reivindicacions pacífiques, democràtiques, massives i reiterades de bona part de la població catalana des del 2010. Així, diu que com a màxim se'ls podria acusar del delicte de convocatòria il·legal de referèndum, però es va despenalitzar el 2005.De fet, ha dit que Sànchez, Rull i Turull no s'avergonyeixen ni neguen els fets, si no que s'enorgulleixen d'haver intentat donar veu a la ciutadania. «No defugen res del que han fet, les seves posicions polítiques i la ideologia independentista les tenen intactes», ha concretat. Per això, lamenta, encara més, que se'ls persegueixi penalment per voler exercir drets democràtics. «Estan ferms, dignes com sempre», ha reblat, i aniran a Madrid «a lluitar, a defensar-se de manera contundent per fer treure els colors a la cara d'aquells que els acusen ignominiosament».Pina ha explicat que la fiscalia ha fet una interpretació tergiversada de la situació política catalana dels últims anys, i creu que algú pensava «estúpidament» que empresonant els dos líders socials, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, els ciutadans independentistes deixarien de ser-ho.