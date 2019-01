La defensa de Junqueras i Romeva demana com a testimonis Puigdemont, Marta Rovira i Ignacio Cosidó

També sol·licita que declarin Simó, Ribó, la secretària d'Instrucció 13, Millo, Pérez de los Cobos, Rufián, Llach i nombrosos policies

Actualitzada 15/01/2019 a les 20:19

La defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva ha demanat que en el judici al Tribunal Suprem declarin com a testimonis l'expresident català Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC Marta Rovira, tots dos per videoconferència, així com del senador del PP Ignacio Cosidó, per les seves declaracions sobre el president del tribunal, Manuel Marchena, i l'exsecretària del Parlament Anna Simó. També demana la testifical de periodistes, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, i de la secretària judicial del jutjat d'instrucció número 13 a Barcelona, que va denunciar la pressió dels manifestants el 20-S a la Conselleria d'Economia.Del centenar de testimonis, també destaquen el lletrat major i el secretari general del Parlament, membres del govern espanyol com el secretari d'estat de Seguretat, José Antonio Nieto, el secretari general tècnic d'Interior, Juan Antonio Puigserver, i el delegat a Catalunya, Enric Millo, així com representants policials com el coronel Diego Pérez de los Cobos, i els dos màxims comandaments a Catalunya dels cossos policials estatals. També es demana la declaració de diversos comandaments dels Mossos d'Esquadra, i càrrecs de la Guàrdia Civil que van fer atestats d'investigació o van dirigir operatius l'1-O.De polítics, també demanen que declarin l'actual conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, i el de Treball, Chakir El Homrani, el cupaire David Fernández o el diputat al Congrés Gabriel Rufián, així com l'exdiputat i cantautor Lluís Llach. També se citen diversos representants de delegacions internacionals coneixedores del Diplocat.Així mateix, sol·liciten diversos testimonis que van ser davant d'Economia el 20-S o en diversos col·legis electorals l'1-O.Igualment, sol·liciten pericials mèdiques i de dret internacional, i que s'aportin al procediment bona part de la causa instruïda als jutjats 7 i 13 de Barcelona i a l'Audiència Nacional, tot i que de les últimes causes en demana la impugnació perquè no siguin usades com a proves al Suprem. De fet, la defensa també demana que es desestimin algunes de les proves proposades per la fiscalia.Per últim, tots dos demanen poder declarar en llengua catalana i que hi hagi traducció simultània al castellà per preservar els seus drets lingüístics. A més, sol·liciten que es reservin deu places per a cadascun pels seus familiars i amics, així com cinc places per a observadors jurídics internacionals, a banda d'altres elements logístics que facilitin la feina d'acusats i advocats, com que el judici se celebri a Barcelona i no pas a Madrid.