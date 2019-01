El PP forçarà la compareixença de Sánchez al Senat perquè expliqui el document que li va lliurar Torra

Els populars disposen de majoria absoluta a la cambra alta i volen que informi sobre «el document secret»

Actualitzada 15/01/2019 a les 11:04

El PP registrarà aquest dimarts una sol·licitud de compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, davant el ple del Senat –on té majoria absoluta- perquè expliqui el contingut del «document secret» que el president de la Generalitat, Quim Torra, «li va lliurar a la seva vergonyosa cimera bilateral a Barcelona», en els termes en que ho ha anunciat el portaveu del PP a la cambra alta, Ignacio Cosidó. Els populars volen que Sánchez informi sobre «les concessions a les que el seu govern està disposat per comprar els vots independentistes», en referència també a l’increment de les inversions en infraestructures a Catalunya que inclouen els pressupostos.Els populars. Que també disposen de majoria absoluta a la Mesa del Senat, forçaran d’aquesta manera la compareixença de Sánchez. Segons Cosidó, haurà d’explicar quines són les 21 exigències que Torra li va plantejar en el document que li va lliurar a la seva reunió del 20 de desembre a Barcelona.«A no ser que declari aquest document secret oficial, Sánchez té l’obligació d’informar als espanyols de si l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat passa per atorgar noves concessions als seus socis independentistes», afirma Cosidó en un comunicat distribuït pels populars.Segons Cosidó, la reunió entre Torra i Sánchez «va ser una nova claudicació del govern espanyol amb els independentistes» i cal que l’executiu espanyol atengui finalment l’oferiment que el PP li fa perquè aprovi al Senat l’article 155 de la Constitució a Catalunya perquè «els nostres 147 senadors són una garantia perquè el desafiament independentista mai pugui vèncer».