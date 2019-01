Cinc dels disset detinguts en l'operació antiterrorista a Barcelona i Igualada estaven molt radicalitzats

Tenien voluntat d'atemptar però «en cap moment» han tingut la capacitat de fer-ho

Cinc jihaidistes radicalitzats

Organització criminal amb 369 delictes

L'operació continua oberta

Els Mossos d'Esquadra han detingut disset persones en una operació antiterrorista que s'ha desenvolupat a Barcelona i Igualada des de primera hora del matí. Entre els detinguts, que haurien comès 369 delictes a Barcelona, hi ha un grup de cinc persones «en avançat estat de radicalització» que tenien voluntat d'atemptar a la capital catalana i que passaran a disposició de l'Audiència Nacional. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha destacat que gràcies a la feina dels Mossos d'Esquadra «en cap moment» han tingut capacitat de dur a terme les accions que planejaven. La investigació, que va començar fa un any i mig i porta per nom Alexandria ha comptat amb la participació del Grup Especial d'Intervenció, Tedax, la Unitat Canina i agents de seguretat ciutadana.La investigació va començar el maig de 2017 amb la denúncia d'un ciutadà relacionada amb el jihaidisme. Durant el seu transcurs s'ha descobert que a més de delictes relacionats amb el terrorisme n'hi ha contra el patrimoni, contra la salut pública i d'organització criminal.Entre els disset detinguts de l'operació Alexandria destaquen cinc persones «en avançat estat de radicalització i amb la convicció i el propòsit d'atemptat», ha exposat el conseller.De les cinc persones detingudes per un delicte de terrorisme, organització criminal i delicte patrimonial, n'hi ha tres originàries d'Algèria, una de Líbia i una d'Iraq. Els detinguts tenen entre 33 i 44 anys i estaven disposats a fer tot tipus de robatoris, que capitalitzaven, i vivien sense fer ostentació, en habitatges discrets.Aquestes cinc persones, juntament amb les altres dotze, formaven part d'una organització criminal que «havien fet del delicte la seva manera de viure» cometent principalment furts i robatoris, ha dit Buch. Entre aquestes 12 persones n'hi ha d'Algèria, del Marroc, d'Egipte i de Líbia.El grup es dedicava fonamentalment a delictes contra el patrimoni, falsedat documental i tràfic d'estupefaents. La investigació ha pogut acreditar 369 delictes contra el patrimoni al centre de Barcelona, principalment robatoris i furts.Tots els accessos als cinc domicilis de Barcelona i el domicili d'Igualada han estat tutelades pel jutjat número 6 de l'Audiència Nacional.L'operació continua oberta, i en aquests moments es centrarà en analitzar el material, bàsicament material informàtic, que s'han trobat als domicilis perquè serveixi de base per continuar la investigació. No es descarta que algunes de les 12 persones que no han estat acusades de terrorisme ho siguin en el transcurs de la investigació.