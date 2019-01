Torra reitera el «no» als pressupostos de Sánchez a falta de «cap moviment» en relació al referèndum

El president acusa Madrid de no haver-se mogut «ni un mil·límetre» pel que fa l’autodeterminació de Catalunya

Actualitzada 13/01/2019 a les 11:21

El president de la Generalitat Quim Torra ha reiterat el seu no als pressupostos espanyols sempre que Madrid no accepti un referèndum d’autodeterminació. En declaracions a l’agència estatunidenca de notícies Associated Press, Torra ha explicat que els partits independentistes «ja han deixat clar que votaran en contra dels pressupostos perquè no hi ha hagut cap moviment per part del govern espanyol en relació al que demanem». El cap del govern ha recordat que el «xec en blanc» per a Sánchez era només per aprovar la moció de censura i formar govern, però descarta seguir recolzant-lo perquè «no ha avançat ni un mil·límetre» pel que fa l’autodeterminació de Catalunya.L’entrevista va tenir lloc dijous, un dia abans de la reunió de Torra amb Carles Puigdemont a Waterloo, quan l’expresident va assegurar que la tramitació dels pressupostos depenia dels grups independentistes a Madrid.Sobre el judici contra el procés, Torra confia que els advocats dels líders independentistes «faran una defensa excel·lent», però assegura que «veient com ha actuat el sistema judicial espanyol fins ara les esperances són pràcticament nul·les». El president de la Generalitat veu l’exili i la presó com «un sacrifici» que ha ajudat a «reforçar la voluntat d’una majoria de catalans que aposten per tirar endavant amb la independència».