Torrent: «No és cert que si no s'aproven els pressupostos, hagi de caure el govern de Sánchez»

El president del Parlament reitera que «si no hi ha moviments» no donaran suport als comptes espanyols

Actualitzada 12/01/2019 a les 10:41

El president del Parlament, Roger Torrent, subratlla que «no és cert que si no s'aproven els pressupostos, hagi de caure el govern» de Pedro Sánchez. En una entrevista al 'Via lliure' de RAC1, Torrent ha recordat que el seu partit va donar suport a la moció de censura perquè va situar Sánchez a la Moncloa i ha reiterat que ara, «si no hi ha moviments», no donaran suport als comptes espanyols. «No n'hi ha prou amb una retòrica diferent (a la de Rajoy), ara toca que la lletra es concreti», ha reblat. El president del Parlament ha criticat que «dir que ara s'aplicarà la disposició addicional tercera de l'Estatut és acceptar que abans no s'ha acomplert». «Fins quan haurem d'acceptar que es facin promeses i que sistemàticament no es complexin», s'ha preguntat.Torrent ha afirmat que «el govern espanyol ja ha tingut oportunitats per desmarcar-se de la repressió i no s'han concretat». De fet, segons ell, el judici de l'1-O «és un marc concret per definir els moviments polítics de fons». «Com que no hi ha hagut aquests moviments no hi haurà un suport als pressupostos fins que es demostri que hi ha una voluntat d'afrontar el conflicte polític que viu Catalunya», ha reflexionat en veu alta.El president del Parlament s'ha mostrat «convençut que no hi haurà una crisi de govern perquè el PDCat i ERC actuaran a l'uníson sobre els pressupostos». I davant l'amenaça que pugui governar un tripartit de dretes, Torrent ha afirmat que mai ha «estat partidari de com pitjor millor». Amb tot ha recordat que «no és cert que si no s'aproven els pressupostos, hagi de caure un govern de Sánchez».A més ha assegurat que aquest «conflicte només es resoldrà democràticament, és a dir votant» i ha recordat que «la majoria de ciutadans demana votar sobre l'autodeterminació».