Arrimadas acusa Sánchez de venir a Catalunya per «negociar uns pressupostos amb el separatisme» per seguir a la Moncloa

La líder de Cs qüestiona que el president espanyol acabi pagant l'import compromès en la disposició addicional tercera de l'Estatut

Actualitzada 12/01/2019 a les 13:57

La líder de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, ha acusat al president del govern espanyol, Pédro Sánchez, d'haver vingut a Catalunya aquest dissabte per «negociar els pressupostos amb el separatisme» per mantenir-se a la Moncloa. En declaracions als mitjans, Arrimadas ha considerat que «és una autèntica vergonya» que els comptes espanyols «els hagin de decidir Oriol Junqueras, a la presó, i un fugat de la justícia a Bèlgica». A més ha qüestionat que Sánchez arribi a pagar l'import compromès en la disposició addicional tercera de l'Estatut perquè, segons ella, «els comptes no quadren». «Els pressupostos de Sánchez no se'ls creu ningú, ni Europa», ha reblat.Arrimadas creu que Sánchez ha viatjat aquest dissabte a Barcelona per «seguir uns mesos més a la Moncloa» i perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, «pugui aprovar els pressupostos per obrir més ambaixades i més 'xiringuitos' pel procés». «No es poden negociar els PGE a canvi de privilegis pels que han donat un cop a la democràcia», ha reblat tot afegint que «no es pot indultar als que han trencat la societat catalana» ni «vendre Espanya a trossos».«Sánchez farà el que hagi de fer per seguir a la Moncloa, si ha de prometre el que no pot complir, ho farà; si ha de donar indults a aquells que han donat un cop a la democràcia, ho farà», ha reblat. De fet, segons Arrimadas, «els pressupostos no se'ls creuen ni a Europa» perquè, segons ella, «l'estimació d'ingressos» i la seva «previsió de recaptació d'impostos són un 'fake'».Preguntada per la sortida de la presó de l'exconseller Josep Rull per veure el seu fill petit a l'hospital amb un permís extraordinari d'urgència, Arrimadas ha dit que respecten «la investigació que està fent el Tribunal Suprem» i que també «respectaran la seva decisió».La líder de la formació taronja ha explicat que han portat a Barcelona l'autobús contra l'independentisme que van passejar al novembre per Madrid per denunciar que no estan d'acord «d'intercanviar pressupostos per privilegis als polítics». El vehicle té una fotografia de grans dimensions de Junqueras i Puigdemont, i s'hi pot llegir «Indults no» i «Stop Sánchez, eleccions ja». La líder de Cs ha detallat que l'autobús contra l'independentisme es passejarà aquesta tarda per l'Hospitalet de Llobregat i demà diumenge anirà a Tarragona.