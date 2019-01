Els Avis i Àvies per la Llibertat s'autoinculpen per l'1-O

Les 1.229 firmes recollides pels col·lectius arreu de Catalunya es presenten a la Fiscalia de Tarragona

Actualitzada 10/01/2019 a les 13:10

Els Avis i Àvies per la Llibertat s'autoinculpen per la jornada de l'1-O i diuen estar disposats a ingressar a presó a canvi que surtin alliberats els polítics i líders independentistes presos. Així en deixen constància en un manifest, subscrit per 1.229 firmes recollides pels col·lectius estesos arreu de Catalunya, sota el denominat moviment 'Taca d'Oli'. Un grup d'avis han lliurat el manifest aquest dijous al matí a la Fiscalia a Tarragona. Els avis ho desmarquen del precedent d'una altra acció d'autoinculpació -pel 9-N-, perquè, en aquest cas, el grau d'implicació va ser major. «Ens declarem culpables de voler la República Catalana, som nosaltres els qui hem d'ingressar a presó», exposa el comunicat.Els avis i àvies, que per primer cop han comparegut en roda de premsa, han mostrat aquest manifest que han subscrit ciutadans dels col·lectius d'avis presents a 25 municipis catalans, que integren el moviment 'Taca d'Oli'. Es consideren «responsables» de preparar i participar en l'organització del referèndum. «Si voleu continuar amb aquesta farsa de judici, empresoneu-nos a tots; som fàcils de localitzar doncs sortim sempre de forma pacífica i ordenada», diu el text, en el qual reconeixen la seva implicació i suport a l'1-O i demanen que se'ls ingressi a presó a canvi dels actuals presos i «ocupar el seu lloc».El col·lectiu ha destacat el «mèrit» de la iniciativa, tot remarcant que encara haurien pogut reunir més firmes, però s'havien fixat aquest dijous com a data límit. Fins i tot una parella d'avis de Vic s'ha afanyat a portar un plec de signatures a Tarragona. Després de presentar el manifest a la Fiscalia, els avis ara resten pendents de resposta. «És complicat que responguin que no hi tenim res a veure, però també és complicat que ens posin a tots a la presó», ha exposat Lluís Jové, representant dels avis a l'àrea del Tarragonès interior. «De fet, som un dels pocs col·lectius que no ens han aconseguit fer callar», ha afegit.Els avis i àvies de Reus van ser els iniciadors del moviment de gent gran en defensa de la república, iniciat el novembre del 2017. Presumeixen d'haver fet sortir al carrer fins a 51.000 persones en aquest any i dos mesos. Des d'aleshores s'han anat afegint municipis catalans, fins a un total de 25 avui en dia. Els darrers en fer-ho han estat les ciutats de Valls i Terrassa. Els avis de Terrassa, de fet, tenen previst afegir-se a la concentració que es fa setmanalment, cada dijous, a la presó de Mas d'Enric, al Catllar, on està empresonada Carme Forcadell, entre els diversos actes que organitzen els diversos col·lectius d'avis.