Torra plantejarà una «proposició a favor de l'autodeterminació» si hi ha sentències condemnatòries

El president es planteja «anar i participar» al judici perquè creu que cal estar «al costat de la ciutadania»

Actualitzada 09/01/2019 a les 21:17

El president de la Generalitat, Quim Torra, plantejarà al Parlament una «proposició a favor del dret a l'autodeterminació», en cas de sentències condemnatòries després del judici de l'1-O. Així ho ha assegurat en un col·loqui amb el director de 'Vilaweb', Vicent Partal, aquest dimecres al vespre al CCCB. A més, Torra es planteja «anar i participar» al judici i als actes de protesta perquè creu que ha d'estar «al costat de la ciutadania». Així mateix, ha assegurat que «hi hauria certament una crisi de Govern» si els grups d'ERC o PDeCAT al Congrés votessin a favor dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), en contra del criteri de l'executiu català.El cap de l'executiu ha apuntat que cal aprofitar el judici de l'1-O com una «palanca» i un «altaveu formidable» per denunciar l'Estat. «És evident que els representants de Catalunya hauran de respondre al judici, a favor del poble, i des del Parlament», ha argumentat. Així, Torra ha insistit que vol portar el dret a l'autodeterminació a la cambra catalana com a resposta a unes eventuals sentències condemnatòries.El president també ha admès que s'ha plantejat assistir al judici de l'1-O, tot i que encara s'està debatent l'opció al si del Govern: «Tinc la intenció d'anar-hi, i participar també als actes de protesta a l'inici del judici», ha explicat. «Més que mai, el president ha d'estar al costat de la ciutadania», ha afegit. Així mateix, Torra té previst acompanyar Roger Espanyol -el ciutadà que va perdre un ull durant les accions policials de l'1-O- quan hagi de declarar al seu judici.El cap de l'executiu també ha parlat dels pressupostos de l'Estat. Preguntat sobre si hauria de dimitir, en cas que ERC o PDeCAT votessin a favor dels PGE, en contra de la voluntat del Govern, Torra ha respost que, en aquest cas, «hi hauria certament una crisi» a la Generalitat. Tot i això, ha assegurat que els dos partits han «deixat clar» els seus posicionaments de rebutjar els comptes del govern espanyol, així com també ho va fer dimarts -diu- la consellera de Presidència, Elsa Artadi: «Demanem una solució política per l'autodeterminació», ha conclòs.Finalment, i sobre la petició del Govern perquè hi hagi una mediació internacional entre Generalitat i Moncloa, Torra ha subratllat que el «problema» no és trobar estats que vulguin realitzar aquest paper, sinó que la dificultat és que el govern espanyol es nega a negociar: «Estats que ens podrien ajudar a mediar els podríem trobar, però la voluntat de l'Estat és sempre la de no seure i no reconèixer Catalunya com a subjecte polític, i no acudir a les taules de mediació internacional», ha lamentat.