El Parlament català obrirà el 21 de gener la discussió per permetre una investidura a distància

La reforma del reglament de la cambra ha estat una proposta de JxCAT

Actualitzada 08/01/2019 a les 17:13

El president del Parlament, Roger Torrent, ja ha convocat la sessió constitutiva de la ponència conjunta per reformar el reglament de la cambra. Torrent ha citat els grups per arrencar-ne les tasques el dilluns 21 de gener, a les 16.30h. La convocatòria arriba l'endemà que el portaveu parlamentari adjunt de JxCat, Eduard Pujol, demanés a Torrent que la posés en marxa. Amb la ponència, JxCat vol reformar el reglament per permetre una investidura a distància o telemàtica i, tot i que fixen la investidura de Carles Puigdemont com un objectiu de legislatura, admeten també que no hi ha calendari sobre la taula per tornar-ho a intentar a curt termini.Segons fonts del grup, la data de convocatòria ha provocat malestar a les files de JxCat, ja que els dies 20 i 21 tenen previst viatjar a Waterloo per reunir-se amb Puigdemont.