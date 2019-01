Junqueras i Romeva afronten el judici per explicar-se després d'un any «silenciats a la força»

El líder d'ERC avisa que «qualsevol plantejament és irrealitzable sense un mínim diàleg»

L'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, tots dos empresonats de forma preventiva a Lledoners, afronten el judici contra l'1-O sabent que «no serà just». En dues trobades amb el diari Nació Digital, que publica aquest dilluns, Junqueras assegura que tenen ganes de parlar davant del Tribunal Suprem perquè hi veuen una «oportunitat» per explicar-se. «Portem un any silenciats a la força i quan tens raó, és un plaer poder-se explicar», ha assegurat el dirigent d'ERC segons recull el digital. En aquest context, apel·len també al diàleg per a una solució política i Junqueras avisa: «Ningú és més independentista que jo i ningú té més pressa que jo; la meva obligació és fer-ho possible; qualsevol plantejament és irrealitzable sense un mínim diàleg».Així, Junqueras defensa una «actitud dialogant» i suavitat en les formes per ser «clars en el contingut», i afegeix: «L'alternativa al diàleg sol ser sempre pitjor».També s'expressa en termes semblants Romeva, que apel·la, «amb humilitat, respecte i fraternitat», al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per tal que assumeixi «la dimensió política» de la qüestió. «Seguim en un procés judicial, els discursos públics segueixen negant la dimensió política de la qüestió. Pot canviar això? Espero que sí. Si assumeix la dimensió política, ha de ser conseqüent i entendre que no es pot fer política tenint presos polítics», afirma Romeva segons Nació Digital.L'exconseller d'Exteriors fa una altra petició, en aquest cas al president de la Generalitat, Quim Torra. Per tal que assumeixi «el repte de crear espais per canalitzar» tres consensos del 80% que hi ha a la societat catalana, segons Romeva: un referèndum com a resolució al conflicte; la república davant de la monarquia com a forma d'estat, i el rebuig a la presó i la repressió.