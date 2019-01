El president d'ERC creu que el TS segurament el «condemnarà» però creu que el judici li permetrà «explicar als espanyols i als europeus» que no ha «comès cap crim»

Actualitzada 06/01/2019 a les 17:34

El president d'ERC, Oriol Junqueras, obre la portada del diari italià 'La Stampa' aquest diumenge amb una entrevista feta des de la presó de Lledoners en la qual assegura: «tot i estar reclòs a la presó no renuncio a la Catalunya independent». «El TS segurament em condemnarà», admet Junqueras que diu que afronta el judici de manera positiva.«En el fons estic content, ara podré explicar als espanyols i als europeus que no hem comès cap crim, que organitzar un referèndum no està castigat en el codi penal», explica. Pel que fa a la manca d'unitat de les forces independentistes, el líder republicà diu que malgrat les diferències amb Carles Puigdemont, «en el fons» tots dos estan «d'acord» perquè volen un «referèndum acordat amb l'estat espanyol».