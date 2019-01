ANC i Òmnium preparen un acte a Madrid durant el judici per l'1-O

Les dues entitats treballen també per impulsar concentracions a capitals europees

Actualitzada 03/01/2019 a les 12:09

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural preparen un acte a Madrid durant el judici de l'1-O, tal com han avançat El Periódico i El Punt Avui i han confirmat fonts de les dues entitats aquest dijous. ANC i Òmnium hi treballen però asseguren que no se n'han tancat encara els detalls. Unes fonts apunten que el de Madrid podria dur-se a terme uns dies més tard de la data d'inici del judici al Suprem –aquest dimecres l'ANC va informar que preveia mobilitzacions descentralitzades a Catalunya just el dia que arrenqués el judici. Totes les fonts apunten que el calendari no està definit, tampoc per a les concentracions que també es volen tirar endavant en altres capitals europees com París i Londres.Aquest dimecres l'ANC va explicar que preveia mobilitzacions per al primer dia del judici -se'n desconeix encara la data- a les 19 hores i que previsiblement tindrien lloc a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic, Manresa i en algun punt de les Terres de l'Ebre.Tot plegat arriba després de l'entrevista del vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, a l'ACN, en què va donar per fet que les entitats sobiranistes «anunciarien» mobilitzacions en vistes al judici del procés, a més d'afirmar que una sentència condemnatòria seria un «punt d'inflexió» que determinaria el futur polític de Catalunya.També a mitjans de desembre l'Esquerra Independentista, a l'òrbita de la CUP, ja va fer una crida a «aturar el país» quan arrenqués el judici sota el lema Alcem-nos, aturem-ho tot, i a «dictar des del carrer la sentència» contra els dirigents independentistes processats.