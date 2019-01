Catalunya, protagonista en els missatges de Cap d'Any dels presidents autonòmics

El president d'Extremadura defensa que Pau Gasol i José Manuel Calderón no són de països diferents

Actualitzada 01/01/2019 a les 09:39

El conflicte polític amb Catalunya i el model territorial han estat un any més protagonistes dels discursos dels presidents autonòmics amb motiu de Cap d'Any. El president de Galícia, el popular Alberto Núñez Feijóo ha demanat que no es descarti l'aplicació del 155 davant el que considera una «vulneració de la llei» a Catalunya. També amb contundència s'ha dirigit el president d'Aragó, Javier Lambán (PSOE), qui ha acusat l'independentisme català «d'intentar esborrar» Aragó de la història. Per la seva banda, el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), ha defensat que Pau Gasol i José Manuel Calderón no són de països diferents. Més conciliadors han estat el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, i el lehendakari, Iñigo Urkullu, que han parlat de diàleg.El president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha demanat que no es disfressi amb un «conflicte» el que ell considera una «vulneració de la llei» a Catalunya i, davant d'aquesta situació, ha apostat per no descartar les eines de la Constitució per garantir la democràcia i l'autogovern, en referència a l'aplicació del 155. «Galícia no callarà quan es posa en perill l'obra de tots», ha defensat.El president del govern d'Aragó, Javier Lambán (PSOE), s'ha dirigit amb durament contra l'independentisme català acusant-lo d'intentar esborrar Aragó de la història. Lambán també ha posat en valor els èxits de l'actual model d'estat autonòmic i ha alertat del creixement dels «nacionalismes i populismes».El president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), ha apel·lat a la classe política per recuperar els «consensos perduts» i ha apostat per una Espanya en la què tothom tingui el seu lloc dins la Constitució i la unitat d'Espanya. Segons Fernández Vara, Pau Gasol i José Manuel Calderón no són de països diferents i no pot haver una «frontera» entre Espronceda i Josep Pla, o entre Salvador Espriu i Manuel Pacheco. En aquest context, el president extremeny conclou que la pluralitat i la diversitat són una oportunitat «però no per obrir fronteres que no condueixen absolutament a res».El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig (PSOE), ha apostat per la negociació i el diàleg com a fórmula per aconseguir consensos des de la Constitució del '78. En la mateixa línia, el lehendakari, Iñigo Urkullu, també ha fet bandera del diàleg. «Tenim problemes, desacords i divisions, sense dubte. Però, al mateix temps, estem consolidant un model de resposta diferent, basat en el respecte, la moderació, el diàleg, la confiança i l'acord», ha afirmat.Per la seva banda, en el seu últim discurs amb motiu de Cap d'Any com a presidenta d'Andalusia, la socialista Susana Díaz ha alertat de «l'amenaça» dels que «aposten sense embuts per un buidament de l'autonomia i la mutilació de les conseqüències», en referència a Vox.